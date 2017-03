Rennes

JUSTICE Les deux agresseurs ont été condamnés à de la prison avec sursis…

L'agression s'est produite lundi dans un bus à la station République. - J. Gicquel / APEI / 20 Minutes

J.G.

Deux jeunes de 19 ans étaient jugés en comparution immédiate mercredi devant le tribunal correctionnel de Rennes pour une violente agression dans un bus, rapporte Ouest-France. Les faits se sont déroulés lundi place de la République.

Alors que deux jeunes se chamaillent et tiennent des propos grossiers à l’intérieur du bus, un passager vient les voir pour leur demander de se calmer et de surveiller leur langage. Les deux individus se sont alors jetés sur l’homme et l’ont roué de coups jusqu’à l’intervention des contrôleurs.

Un précédent sursis révoqué pour l’un des agresseurs

L’un des deux jeunes, déjà bien connu de la justice, a été condamné à huit mois de prison avec sursis avec mise à l’épreuve assortie d’un mandat de dépôt. Un précédent sursis de quatre mois prononcé à son encontre a également été révoqué.

Le second agresseur écope quant à lui d’une peine de six mois de prison avec sursis avec l’obligation d’effectuer 105 heures de travaux d’intérêt général.

