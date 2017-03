Rennes

FAITS DIVERS Il a été transporté à l'Hôpital Sud...

Les abords de l'école Trégain, dans le quartier de Maurepas, à Rennes. - C. Allain / APEI / 20 Minutes

C.A.

Il était un peu plus de midi quand un enfant de cinq ans a été renversé par une voiture non loin de l’école Trégain, dans le quartier de Maurepas à Rennes. Alertés, les pompiers et le Samu sont rapidement intervenus pour porter secours au jeune garçon, victime d’un traumatisme crânien. Il a été transporté à l’Hôpital Sud. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Dépistages négatifs

D’après les premières constatations, le choc s’est produit à une très faible allure. La femme qui a percuté le jeune garçon sortait tout juste de son stationnement. Les dépistages de consommation d’alcool et de stupéfiants se sont avérés négatifs.

Le passage piéton où un enfant de 4 ans a été percuté et coincé sous une voiture devant l'école Trégain du quartier Maurepas de #Rennes pic.twitter.com/y4g2qTW2Qo — FB Armorique (@bleuarmorique) March 1, 2017

Selon des témoins cités par Ouest-France, l’écolier s’est retrouvé coincé sous la voiture. Des parents auraient soulevé le véhicule pour extraire l’enfant.

Mots-clés :