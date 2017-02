Rennes

JUSTICE L'homme avait été tué à coups de couteau, avant que sa maison soit incendiée...

Illustration d'une avocate marchant dans les couloirs de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, à Rennes. - C. Allain / APEI / 20 Minutes

C.A. avec AFP

On a d’abord pensé que Jean-Jacques Le Page était mort brûlé, dans sa maison de Plougonvelin (Finistère), le 24 juillet 2009. Mais l’autopsie avait rapidement révélé que l’audioprothésiste à la retraite avait été tué d’une quinzaine de coups de couteau. Un projectile avait également été retrouvé dans un de ses yeux.

Elle avait rencontré sa victime dans un bar

Plus de sept ans après les faits, l’auteure présumée du meurtre comparaît devant la cour d’assises de Quimper. Agée de 24 ans au moment des faits, « Lola » une hôtesse de bar, avait rapidement été mise en examen pour « assassinat » et écrouée. Le soir du meurtre, elle était en compagnie de la victime, rencontrée dans un établissement brestois où elle avait ses habitudes. La jeune femme est décrite par Le Télégramme comme une « catholique convaincue, brandissant devant le juge des libertés et de la détention un certificat de virginité ».

Il avoue, puis se rétracte

Début août 2009, un jeune homme de 22 ans à l’époque des faits, originaire de la région brestoise et sans emploi, avait lui aussi été mis en examen pour assassinat et écroué. Inconnu des services judiciaires, le jeune homme faisait partie de l’entourage de « Lola ». Il avait avoué, avant de se rétracter. Il comparaît libre.

« Ce que je veux savoir, c’est ce qui s’est vraiment passé », a indiqué Jacques Arnal, l’un des neveux de la victime et partie civile. « C’est douloureux car pour moi il a subi un acte de barbarie », a-t-il poursuivi au sujet de son oncle : un « petit bonhomme, craintif et très diminué » en raison de soucis de santé.

Une odeur de brûlé

Une de ses voisines avait appelé les pompiers la nuit du drame pour signaler une odeur de brûlé provenant de sa villa. Mais l’opérateur de permanence au Codis, jugeant ses réponses trop imprécises, n’avait pas engagé de moyens. A 9h, un second appel signalait que le pavillon était en flammes, déclenchant une intervention des secours.

Les pompiers avaient évoqué une « erreur d’appréciation » pour justifier cette intervention tardive. Le procès doit se poursuivre jusqu’au 10 mars.

