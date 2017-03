Rennes

FOOTBALL Le club normand défie ce mercredi un autre pensionnaire breton de Ligue 1, Guingamp, en 8es de finale...

La joie quevillaise après le succès contre le Stade Rennais, en avril 2012. - J.-F. Monier / AFP

Quand les deux cauchemars du Stade Rennais s’affrontent. Demi-finaliste de la Coupe de France en 2010, finaliste en 2012, Quevilly reçoit ce mercredi l’En Avant de Guingamp, vainqueur en 2009 et 2014, au stade Robert-Diochon (8es de finale, 18 h 30).

Mais au fait, qu’est devenue l’USQ depuis son exploit en demie face au SRFC, il y a cinq ans ?

Les héros ne sont (presque) plus là. Du groupe victorieux à Caen (2-1), le 11 avril 2012, seul Frédéric Weis - à ne pas confondre avec son homonyme basketteur - sévit encore à Quevilly. Le défenseur âgé de 33 ans n’évolue cependant plus avec l’équipe fanion, mais en réserve (CFA 2). Le milieu Pierrick Capelle, lui, est l’unique joueur à œuvrer actuellement en Ligue 1, sous les couleurs du SCO d’Angers. D’autres ont pris leur retraite, à l’instar de l’attaquant Julien Valéro, ou du latéral Cédric Vanoukia, contraint de dire stop en février 2014 en raison de problèmes cardiaques.

Cédric Vanoukia (à d.) au duel avec le Rennais Jirès Kembo-Ekoko, le 11 avril 2012. - J.-F. Monier / AFP

Le Rennais de naissance, également passé par Brest, entraîne aujourd’hui les U16… du Stade Rennais, son club formateur. « Sincèrement, j’aurais préféré rencontrer un autre adversaire, affirme Vanoukia auprès de 20 Minutes, à l’évocation des parcours de 2010 (où les Rouge et Noir chutèrent déjà contre Quevilly) et 2012. Je suis le premier supporter de Rennes, donc c’était un crève-cœur à chaque fois. J’ai ressenti beaucoup plus d’émotions positives quand on a éliminé l’OM, Boulogne-sur-Mer ou Angers. »

Le club a fusionné avec Rouen. Appelez-la « Union sportive Quevilly-Rouen Métropole ». Depuis avril 2015, c’est en effet de cette façon qu’il faut citer l’escouade normande, à la dénomination parfois (souvent) abrégée en « US Quevilly-Rouen » ou « USQRM ». « Parce qu’une agglomération de 500.000 habitants mérite d’avoir un club de football professionnel, le FC Rouen et l’US Quevilly ont opéré un rapprochement aussi nécessaire qu’opportun », expliquent les Sang et Or sur leur site.

L’entente n’a pas signifié pour autant la disparition de l’ancien fleuron de Seine-Maritime. Fondé au XIXe siècle, le FC Rouen continue de mener sa propre vie (en Division d’Honneur), malgré trois dépôts de bilan en l’espace de 18 ans (1995-2013). Et son union avec l’USQ n’a visiblement pas fait que des heureux. « En juillet 2015, il revient dans le seul vrai club de Rouen, le FC Rouen 1899 », peut-on ainsi lire sur la fiche Wikipédia de Grégory Beaugrard, le capitaine quevillais de 2012. Ambiance…

L’équipe a retrouvé le National. Faisant fi des grincheux, l’USQRM trace sa route à une vitesse insoupçonnée. Alors que le président du directoire, Michel Mallet, avait tablé sur une remontée en National au printemps 2017 (soit après quatre années, supposément, en CFA), sa team a accompli cette performance avec une saison d’avance. Mieux, les hommes d’Emmanuel Da Costa, invaincus depuis le 14 octobre 2016, figurent en ce moment sur le podium de la « D3 », avec un match de plus à disputer.

« On profite, déclare dans Le Télégramme le coach de Quevilly-Rouen, tombeur de Concarneau le week-end dernier (1-2). Si on est encore à cette place dans un mois, oui, les objectifs seront revus à la hausse. » Pour l’instant, il s’agit « juste » de finir dans le premier tiers du classement, la Ligue 2 n’étant envisagée que « dans les trois à cinq ans » à venir. Au rythme où vont les choses, il n’est toutefois pas impossible de revoir de la L2 à Diochon dès l’été prochain.

La Coupe à jamais dans le sang. L’ADN de Quevilly, C’EST la Coupe de France. Déjà finaliste de la compétition en 1927, le club normand s’y est régulièrement distingué au fil de son histoire. Bien avant de sortir Rennes, l’OM (2012), Angers (deux fois, en 2010 et 2012) ou… Guingamp (2005), il y eut par exemple 1968 et un triomphe aux dépens du tenant du titre, l’Olympique Lyonnais (1-0 en 8es de finale). Quelques semaines plus tard, les Quevillais devenaient les premiers amateurs, depuis l’avènement du professionnalisme, à atteindre le dernier carré de l’épreuve.

Plus récemment, Bastia (2015) et Lens (2016) ont eux aussi mordu la poussière face au maître ès sensations. Dont « l’esprit Coupe » est inculqué à toutes les générations. « J’imagine qu’on a dû bassiner les joueurs actuels avec ça, plaisante Cédric Vanoukia. À nous, on avait raconté et montré des photos de l’épopée de 1968, avec Daniel Horlaville [l’ultime amateur à avoir été sélectionné chez les Bleus]. Quels que soient l’entraîneur et le stade de la compétition, Quevilly aligne la meilleure équipe possible, avec le sentiment qu’il va se passer quelque chose. C’est ce qui nous avait donné la volonté de marquer, à notre tour, l’histoire. »

