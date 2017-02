Rennes

FAITS DIVERS Ils vivaient ensemble dans un bungalow depuis plusieurs années…

L'individu a été interpellé dans le calme quelques minutes après le drame. - Alexandre GELEBART/20MINUTES

J.G.

Un drame familial s’est produit vendredi soir dans un bungalow au lieu-dit Bon Repos sur la commune de Plouha dans les Côtes d’Armor. Un peu après 21h, un homme de 57 ans a tiré sur sa mère âgée de 90 ans avec un fusil de chasse, la blessant mortellement. L’individu a ensuite appelé des proches pour leur raconter ce qui était arrivé.

Ils vivaient ensemble depuis plusieurs années

En arrivant sur place, ils ont découvert le fils de la victime avec l’arme chargée pointée sur lui. Il a été interpellé un peu plus tard par les gendarmes et placé en garde à vue, rapporte Ouest-France. Selon les premiers éléments de l’enquête, le fils et sa mère vivaient ensemble depuis plusieurs années dans un bungalow aménagé de 20 m2.

Leur relation se serait au fil du temps dégradée, le fils ne supportant plus la promiscuité avec sa mère. Il avait engagé il y a quelques mois des démarches pour placer sa mère dans un Ehpad de la commune, précise Le Télégramme.

