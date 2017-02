Rennes

FOOTBALL Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'entraîneur des Merlus...

Bernard Casoni en a marre de voir le même scénario (défavorable) se reproduire. - C. Triballeau / AFP

Jeremy Goujon

« Les autres, je m’en fous ! » Quand on a indiqué à Bernard Casoni que l’un des concurrents au FC Lorient dans la course au maintien, Nancy, avait concédé le nul à domicile contre Toulouse (0-0), samedi soir, l’entraîneur des Merlus n’avait franchement pas envie de se réjouir.

Semaine après semaine les matchs s'enchaînent et se ressemblent.. faut pas lâcher @FCLorient ! #SRFCFCL — Macaranazinho (@Alex8ig0uin) February 25, 2017

« Ça devient usant »

Il faut dire que son équipe venait de subir un troisième revers de rang en championnat, sur la pelouse du Stade Rennais (1-0), malgré une bonne entame de match. Et puis, « sur le premier tir [adverse], on se prend encore un but, pestait le coach des Merlus. On court toujours derrière le score. »

Pour la 4e fois de suite, la lanterne rouge de Ligue 1 a en effet cédé dans les 25 premières minutes d’une rencontre. Sur la période, il n’y a que face au TFC, le 8 février (1-1), que le club morbihannais avait su réagir. « Ça devient usant, poursuivait Casoni. Après ce coup de poignard [la réalisation de Giovanni Sio], on a confondu vitesse et précipitation, avec beaucoup de déchet technique, ce qui n’est pas dans notre habitude. »

L'OM et le PSG comme prochains adversaires...

Ce qui est habituel, en revanche, est donc cette fâcheuse tendance à ne pas prendre de points (ou si peu), en dépit de séquences intéressantes. D’où un constat récurrent qui finit par agacer le technicien cannois. « Ça commence à me gonfler, la frustration », balançait ainsi Bernard Casoni.

Au-delà de la supposée « malchance du dernier », le meilleur Lorientais sur le terrain, Jimmy Cabot, estimait de son côté qu’« il manque un petit quelque chose, une petite flamme », pour inverser le cours des choses. Autrement dit, éviter la descente en Ligue 2.

🎙️Bernard Casoni : "Tout tourne dans le mauvais sens ? Non, c'est à nous d'inverser la tendance ! " #SRFCFCL — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) February 25, 2017

« On ne peut pas ne pas y penser, avouait le milieu offensif. Maintenant, il reste quand même beaucoup de matchs, et on y croit. De toute façon, on n’a que ça à faire. » Même si les deux prochains adversaires du FCL en L1, chacun attendu au Moustoir, se nomment Olympique de Marseille (5 mars) et Paris Saint-Germain (12 mars)…

