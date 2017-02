Rennes

Le tifo du Roazhon Celtic Kop avant le coup d'envoi de Rennes-Lorient, le 25 février 2017. - J. Goujon / C Sport / 20 Minutes Lancer le diaporama

Jeremy Goujon

Ambiance des grands soirs ce samedi au Roazhon Park, où le Roazhon Celtic Kop, principal groupe de supporters du Stade Rennais, fête ses 25 ans.

[#J27] Parce qu'ensemble on est plus fort. 25 ans à nos côtés. Merci @RCK1991 et Joyeux Anniversaire ! #SRFCFCL pic.twitter.com/fymbVxOMiD — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 25, 2017

Pour célébrer cet anniversaire, les fans ont concocté plusieurs superbes tifos, recouvrant toute la tribune Mordelles. Avant le déploiement du « 25 ans », on pouvait lire sur une banderole le message suivant : « Des voix usées, des bières vidées, des tifos réalisés, des kilomètres avalés pour une seule passion : SRFC ».

La fierté rouge et noire

De quoi renforcer la solide réputation du RCK en matière d’animation, lui qui est reconnu dans ce domaine à l’échelle européenne. « On fait maintenant partie des plus anciens Ultras de France à être toujours actifs, et [de] ça, on en est assez fiers », déclarait cette semaine Théo, l’un des fondateurs du Roazhon Celtic Kop, dans les colonnes de 20 Minutes.

Les supporters rouge et noir n’attendent désormais plus qu’une victoire de leur équipe favorite, face au FC Lorient…

