La Côte des Basques, à Biarritz. - DAZAY/SIPA Lancer le diaporama

C.A.

Le podium reste inchangé. Dans son palmarès des plus belles plages de France, le site Tripadvisor a de nouveau couronné la Côte des Basques à Biarritz. Le spot bien connu des amateurs de surf termine devant la ravissante plage de Palombaggia à Porto-Vecchio en Corse. Comme l’an dernier, la longue plage de sable du Sillon, échouée au pied des remparts de Saint-Malo, complète le podium de ce palmarès officieux.

La Corse place au total trois de ses plages dans le top 10, qui met également à l’honneur Hendaye, Le Touquet, Deauville, ou encore Saint-Tropez et sa voisine Ramatuelle.

Pour établir son classement, le site Tripadvisor compile des milliers d’avis d’internautes. Le palmarès est donc purement subjectif.

Car sans vouloir dénigrer le charme de Saint-Malo ou Le Touquet, la Bretagne et la Méditerranée recèlent de petites criques qui auraient tout autant leur place dans ce palmarès. The Guardian avait ainsi mis en avant la dune du Pilat ou la plage de Morgat à Crozon (Finistère). Le site European Best Destinations avait lui distribué ses bons points à la somptueuse crique de l’île Vierge, toujours à Crozon.

