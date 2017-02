Rennes

Il collait des affiches annonçant le meeting de Marine Le Pen, le 26 février à Nantes. Jeudi soir, un conseiller municipal du Front national de la ville de Vannes a été menacé par deux individus, qui ont exhibé une arme factice.

« Il allait me buter »

Les faits se sont déroulés alors que Bertrand Iragne collait des affiches. Une voiture s’est arrêtée à sa hauteur. « Le conducteur a braqué une arme sur moi en me disant qu’il allait me buter », a déclaré l’élu à l’AFP. Les policiers sont rapidement intervenus et ont pu interpeller les deux hommes, âgés de 18 et 19 ans. Inconnus des services de police, ils avaient avec eux deux armes factices de typer Airsoft.

« Ils ont été déférés pour se voir délivrer une convocation devant le tribunal correctionnel de Vannes le 16 mars pour menaces de mort et violences volontaires aggravées par l’usage ou la menace d’une arme et la réunion », a indiqué le procureur de la République de Vannes, François Touron.

Le parquet a par ailleurs requis leur placement sous contrôle judiciaire d’ici la date de l’audience avec l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et de se présenter à Vannes.

