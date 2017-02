Rennes

FOOTBALL Les joueurs commencent à parler maintien...

Benjamin André (ici face à William Vainqueur) a été plus tranchant en zone mixte que sur le terrain. - F. Pennant / AFP

Jean Saint-Marc

Elle sent particulièrement la lose, cette saison, du côté de Rennes. Mais au moins, après un match nul plein de regrets face à Nice, les supporters bretons ne pourront pas vraiment être frustrés par la défaite ramenée de Marseille ( 2-0 ce samedi soir), tant les joueurs de Christian Gourcuff ont été inoffensifs. « Beaucoup trop tendres », a répété deux ou trois fois l’entraîneur breton en conférence de presse d’après-match.

>> A lire aussi : L'OM fait le boulot contre Rennes... Et sait que face au PSG, ce sera plus chaud!

Un après-match dont se dégage une statistique : avec cette soirée marseillaise, les Bretons enquillent un dixième match de Ligue 1 sans victoire, égalant leur glorieux record de la saison 2014-2015. Et toutes compétitions confondues, la série n’est guère meilleure… Regardez un peu :

Flippant, non ? - Capture d'écran lfp.fr

Bon, apparemment les Bretons n’étaient pas venus à Marseille pour mettre un terme à cette série noire : l’objectif était de « prendre un point », a confié Benjamin André. Avant de s’énerver : « Il va falloir se remettre en question au plus vite car cela fait dix matches que nous ne gagnons plus. On n’a pas peur mais il faut réagir sinon on va droit dans le mur. A un moment, il va falloir passer outre et aller à la bagarre. »

on est trop nuls pour être bons mais pas assez nuls pour descendre, sauvez nous ou achevez nous à un moment — Laezh Dour 🇰🇮 (@LaezhDour) February 18, 2017

La bagarre pour… Le maintien ? Le (gros) mot est lâché par son coéquipier Joris Gnagnon (OK, bien aidé par nos questions un chouïa orientées là-dessus) : « je ne sais pas trop quoi vous dire… Cette série m’inquiète. Oui, ça va être le maintien, malheureusement, c’est ce qu’on va devoir faire. »

En attendant les résultats des autres rencontres de cette 26e journée, et sachant que certains concurrents ont un match de retard, les Rouge et Noir ont encore huit points d’avance sur la zone rouge tout court.

>> A lire aussi : Antonetti, Der Zak', Fournier... Ils en pensent quoi de Romain Alessandrini en MLS?

Christian Gourcuff, préfère donc ne pas évoquer cette perspective : « je vous ai entendu parler d’Europe. Moi, je n’en ai jamais parlé. Il faut prendre des points, c’est tout. » Le coach a beaucoup évoqué les absences pour expliquer cette défaite à Marseille… Il en comptabilise désormais deux de plus, Amalfitano et Chantôme sortis après vingt petites minutes, tous deux blessés aux ischios. Quand ça veut pas…

Le Ruello's project se met en place !! Bientôt la 14e place @staderennais #OMSRFC #Ruello — Malo (@malonovich) February 18, 2017

Mots-clés :