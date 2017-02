Rennes

JUSTICE L'homme a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc...

Illustration de vaches, ici au salon de l'élevage Space à Rennes. - C. Allain / APEI / 20 Minutes

C.A.

La vengeance est un plat qui se mange froid. Très froid, parfois. Dans les Côtes d’Armor, un agriculteur vient d’être condamné à six mois de prison avec sursis et 34.000 euros de dommages et intérêts pour avoir contaminé le lait des éleveurs habitant à côté de chez lui, comme le rapporte Ouest-France.

A plusieurs reprises, l’homme s’était introduit dans l’exploitation de ses voisins pour injecter des seringues d’antibiotiques dans les tanks à lait. Jamais coincé, il sera un jour pris en flagrant délit de vol après s’être introduit dans l’entrepôt et avoir dérobé… 1,50 euro !

Des milliers de litres de lait jetés

Pris sur le fait par le propriétaire, il va finalement révéler toute son histoire aux enquêteurs lors de sa garde à vue, avouant avoir à plusieurs reprises contaminé le lait de ses voisins. Retoqué lors des analyses, le lait doit finalement être jeté par milliers de litres. La coopérative commence même à se méfier de ce couple de producteurs.

En garde à vue, le voisin reconnaîtra les faits et expliquera son geste. Dix ans plus tôt, il n’avait pas apprécié que ses voisins annulent le dîner préparé par sa mère pour aller prendre l’apéro ailleurs. Il ruminait l’histoire depuis.

Mots-clés :