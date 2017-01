Rennes

NAISSANCE Sa maman a accouché dans l’ambulance…

Un bébé nouveau-né (illustration). - DIDIER PALLAGES / AFP

C.A.

Les derniers chiffres de l’Insee recensaient 878 habitants à Ouessant. Depuis lundi, l’île située à la pointe du Finistère en compte au moins un de plus. La petite Léane est née en fin d’après-midi dans l’ambulance, rapporte Ouest-France. Une première sur l’île depuis 30 ans. Contactée, la mairie d’Ouessant a vérifié ses registres et confirme. La dernière naissance sur l’île remonte à 1986 !

Sa maman allait prendre le bateau

Le premier bébé ouessantin du deuxième millénaire est en fait arrivé plus vite que prévu. Sa maman et son papa allaient embarquer sur le bateau menant au continent, en prévision de l’accouchement qui devait se dérouler dans la semaine. La petite Léane en a finalement décidé autrement. Le médecin de l’île et les pompiers ont été appelés et la petite Ouesssantine est née dans l’ambulance, avant que sa mère ne mette un pied sur le bateau.

La petite Bretonne a ensuite été transportée en hélicoptère à la maternité de Brest pour y passer ses premiers jours de vie, accompagnée de ses parents. Nul doute qu’elle recevra un accueil triomphal à son retour sur l’île. En 2014, Ouessant avait enregistré sept naissances. Mais toutes sur le continent.

