Charlotte Marchandise le 8 décembre 2016 lors d'une réunion à Strasbourg. - Patrick Hertzog / AFP

A moins de quatre mois de l’élection présidentielle, une nouvelle candidature pointe le bout de son nez. Adjointe à la ville de Rennes en charge de la santé, Charlotte Marchandise, 42 ans, a remporté samedi la primaire citoyenne en obtenant 50,64 % de mention très bien de la part des 32.685 votants en ligne.

Lancé au printemps dernier, le mouvement LaPrimaire.org, qui revendique près de 120.000 inscrits sur son site, entend présenter un candidat de la société civile pour l’élection présidentielle. « Nous sommes attristés par l’état de la représentation nationale dans notre pays avec 9 Français sur 10 qui n’ont plus confiance dans la politique », indique le mouvement dans son manifeste.

« Faire de la politique autrement »

Désignée candidate du mouvement, Charlotte Marchandise entend « faire de la politique autrement ». « L’enjeu de cette élection n’est pas mon destin personnel, c’est un enjeu de société. Il y a urgence à réinventer le système politique », indique cette mère de famille, qui prend pour modèle la campagne menée par le candidat démocrate Bernie Sanders aux Etats-Unis.

Rassemblé autour de valeurs communes, le mouvement LaPrimaire.org entend mener campagne autour de trois piliers. « Nous défendons une société plus juste et égalitaire sur les questions de santé, d’éducation et d’emploi. L’avenir passe également par une transition économique, énergétique et écologique. Les questions de politique internationale seront enfin axées sur le principe de paix et de démocratie pour l’Europe », détaille l’élue, qui préside le réseau français des Villes-Santé de l’OMS.

Revenu de base universel et nouvelle Constitution

Parmi les mesures défendues par la primaire citoyenne figurent notamment l’élaboration d’une nouvelle Constitution ou l’instauration d’un revenu de base universel. Mais avant de défendre un programme, Charlotte Marchandise va devoir partir en quête des 500 parrainages d’élus, nécessaires pour se présenter au premier tour de la présidentielle.

« Certains conseillers départementaux et régionaux m’ont déjà assuré de leur soutien », indique la candidature, bien décidée à aller au bout de l’aventure. « Je prends mes responsabilités et je suis prête à y aller ! », déclare-t-elle.

