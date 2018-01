Législative à Belfort: le candidat LR Ian Boucard en ballotage favorable

Vote lors de l'élection sénatoriale (illustration). — V.Loison/SIPA

L'élection de Ian Boucard (LR) en juin 2017 avait été invalidée.

Ce dimanche 28 janvier, il est arrivé en tête du premier tour avec 38,80% des voix.

Le candidat Les Républicains Ian Boucard, dont l’élection a été invalidée en décembre, est arrivé en tête du premier tour de l'élection législative partielle du Territoire de Belfort, qui a peu mobilisé les électeurs, devant Christophe Grudler (MoDem-LREM), qui s’est également qualifié pour le second tour.

Ian Boucard s’est positionné en tête du scrutin avec 38,80 % des voix, contre 26,50 % pour le conseiller départemental Christophe Grudler, lors du premier tour de la législative partielle de la 1re circonscription du Territoire de Belfort.

Bravo à mon ami @IanBoucard qui termine largement (40% contre 28% pour LREM-Modem) en tête du 1er tour lors de l’élection partielle #circo9001. @lesRepublicains augmentent largement leur score (+13 Pts), le FN et LREM (-11) s’effondrent. On confirme ça la semaine prochaine ! — Pierre-Henri Dumont (@phdumont) January 28, 2018

Ian Boucard semble ainsi favori pour le second tour de l’élection, dimanche 4 février. Le duel très scruté entre le frontiste Jean-Raphaël Sandri (7,4 %) et l'eurodéputée les Patriotes Sophie Montel (2 %) a été largement remporté par le FN, qui n’a cependant pas réussi à mobiliser son électorat.

Élections législatives partielles #circo9001 et #circo9501 : notre communiqué de presse.

Bravo à @Sophie_Montel et @D_Cornet pour leurs belles campagnes ! 4 mois d’existence seulement pour Les Patriotes : le travail continue ! pic.twitter.com/lAJXnzPE8Y — Florian Philippot (@f_philippot) January 28, 2018

La prétendante de La France Insoumise, Anaïs Beltran (11,50 %), se positionne à la troisième place. Avec 2,6 %, le PS (9,10 % en juin 2017) disparaît pratiquement du paysage politique local.

Les électeurs se sont peu déplacés dimanche pour se rendre aux urnes et désigner l’un des dix candidats en lice. La participation s’élève à 29,50 %. Le 18 juin 2017, Ian Boucard, 29 ans, l’avait emporté de 279 voix face au candidat MoDem-LREM Christophe Grudler, 52 ans.

Mais le Conseil constitutionnel, saisi par monsieur Grudler, a invalidé l’élection de Ian Boucard. Le Conseil reproche au candidat LR d’avoir fait distribuer en fin de campagne deux tracts faussement présentés comme émanant de La France insoumise et du Front national, et appelant à voter pour lui au second tour.