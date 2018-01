VIDÉO. Pour ne pas être reconnu dans la rue, Manuel Valls dit « qu’il est Benoît Hamon »

Manuel Valls le 29 janvier 2017, après la victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche — Eric FEFERBERG / AFP

Comment profiter de son anonymat dans la rue lorsqu’on a été Premier ministre lors du dernier quinquennat ? Invité samedi 27 janvier sur Europe 1, Manuel Valls a livré des techniques bien à lui pour éviter d’être reconnu par les badauds.

« Quand je n’ai pas envie de parler, je mets ma casquette, je prends un bouquin, mes lunettes de soleil… Mais on finit par me reconnaître, c’est ça qui est embêtant », déplore-t-il. « Mais alors vous dîtes, ce n’est pas moi ? », l’interroge l’animatrice et humoriste Anne Roumanoff. « Ça m’est arrivé. J’ai dit : 'Je suis Benoît Hamon », lâche-t-il. (à partir de 6’08 dans la vidéo).

Réélu en juin dernier dans la première circonscription de l’Essonne, à l’issue des élections législatives, il a battu la candidate de la France insoumise, Farida Amrani, avec 139 voix d’avance. L’ancien Premier ministre de François Hollande avait soutenu Emmanuel Macron lors de l’élection présidentielle, après sa défaite au deuxième tour de la primaire de la gauche face à Benoît Hamon.

Il a décidé de quitter le PS peu après sa réélection, pour rejoindre la majorité présidentielle.