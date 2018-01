Edouard Philippe garde «toute sa confiance» à Gérald Darmanin, visé par une plainte pour viol

Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale devant Edouard Philippe le 24 janvier 2018 — Jacques Witt / Sipa/SIPA

Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics visé par une plainte pour viol, conserve « toute la confiance » d’Edouard Philippe, a assuré samedi Matignon à l’AFP. Le parquet de Paris a rouvert une enquête sur une accusation de viol visant le ministre des Comptes publics pour des faits présumés datant de 2009 que l’intéressé conteste catégoriquement.

« La justice est à nouveau saisie et elle doit pouvoir travailler en toute indépendance. Le Premier ministre tient à rappeler d’une part que les règles fixant l’appartenance au gouvernement sont connues et d’autre part que Gérald Darmanin a toute sa confiance », a souligné l’entourage du chef du gouvernement.

L’entourage du Premier ministre a en outre indiqué que « Gérald Darmanin a été d’une totale transparence vis-à-vis des faits. Il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse et avait déjà répondu aux questions d’un autre quotidien français qui enquêtait sur les mêmes faits, rapporté au Premier ministre l’accusation dont il faisait l’objet et avait révélé lui-même l’affaire sur Franceinfo et constaté que l’affaire avait été classée. »