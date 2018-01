«L’Emission politique»: Intronisation médiatique ce jeudi soir pour Laurent Wauquiez

Laurent Wauquiez le 9 novembre 2017 à Colombey-les-deux-Eglises. AFP PHOTO/FRANCOIS NASCIMBENI — AFP

Un premier prime time à fort enjeu. Ce jeudi soir, le nouveau président du parti Les RépublicainsLaurent Wauquiez entre dans la cour (cathodique) des grands : à deux jours d’un Conseil national à haut risque de son parti, qui se tiendra samedi à La Mutualité à Paris, le président de la région Auvergne-Rhône Alpes sera l’invité ce jeudi soir de l’Emission politique sur France 2.

Au programme de ce premier prime time comme président de parti et possible futur candidat à la présidentielle : la traditionnelle interview avec la journaliste Léa Salamé, mais aussi un débat avec le porte-parole du gouvernement Benjamin Grivaux et une séquence en immersion tournée ce week-end dernier dans un village de Lozère qui accueille un centre pour les migrants.

Selon les informations du Parisien, Laurent Wauquiez prend l’exercice très au sérieux : coaché par son ami Brice Hortefeux et la vice-présidente de LR Virginie Calmels, « Il a commencé à se préparer samedi et il ne fait rien d’autre depuis ce mercredi », explique un proche du président de LR au quotidien.

Fronde interne

Il faut dire que l’enjeu est énorme pour le nouveau patron de Les Républicain : à peine installé à la tête du parti, il est déjà contesté dans ses propres rangs. Après une vague de mises en retraits et de démission, Laurent Wauquiez doit maintenant faire face à la fronde de ses deux concurrents malheureux de l’élection interne.

Florence Portelli et Maël de Calan lui reprochent dans une lettre commune de ne pas à avoir « respecté [ses] engagements » en leur proposant « une représentation au bureau politique inférieure de moitié à ce qui devait ressortir du scrutin de décembre », « On aimerait qu’il nous explique ce soir à l’Emission politique sa volonté de rassemblement », a lancé ce jeudi Maël de Calan.

Déficit de notoriété et image clivante

A l’extérieur du parti, le nouveau président de LR doit aussi tenter d’adoucir une image « clivante » et « brutale » et de corriger un déficit de notoriété pour espérer incarner « l’opposition républicaine » à Macron. Encore méconnu des Français (19 % des sondés affirment ne pas connaître suffisamment pour émettre une opinion à son sujet*), il est aussi accusé, y compris par une partie de la droite, de lorgner vers le Front national.

Résultat : moins de deux mois après son élection à la tête de LR, Laurent Wauquiez décroche déjà dans les sondages. Selon l’institut Odoxa, il perd quatre points avec une cote d’adhésion de 15 %. Avec 45 %, il en perd même sept chez les « sympathisants de droite hors FN ». Dans le baromètre Ifop-Fiducial, il perd également huit points avec 34 % de bonnes opinions avec 64 % de bonnes opinions à droite, FN compris.

Pour ses proches, le prime time de ce jeudi soir est donc une occasion en or de corriger le tir : « Ça va être un moment important pour lui qui est souvent diabolisé. Là, il va pouvoir s’exprimer directement, avec le temps qu’il faut, en évitant les caricatures qu’on peut parfois faire sur lui », confiait ce jeudi au Parisien Virginie Calmels. « Ce qui structure le débat public, c’est l’élection présidentielle. Quand on n’a pas encore été candidat on est dans un second chapeau. Il est au tout début de la construction de sa relation avec les Français. c’est une opportunité », explique au Monde un autre proche.

*Selon le tableau mensuel Ifop pour Paris Match et Sud Radio réalisé par téléphone les 12 et 13 janvier auprès de 956 personnes.