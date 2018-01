VIDEO. Nicolas Bay accuse Claire O'Petit (LREM) d'avoir voulu intégrer sa liste FN

La députée LREM Claire O'Petit. — Huffington Post

Ambiance tendue entre Nicolas Bay et Claire O’Petit lundi soir sur le plateau de CNews. La discussion entre le vice-président du Front national et la députée La République en marche sur la politique du gouvernement a tourné au règlement de compte politique.

Quelques heures après la visite d’Emmanuel Macron à l’usine Toyota d’Onnaing, où le chef de l’Etat a salué la décision du constructeur automobile d’investir 300 millions d’euros dans le Nord, la députée LREM demande à son adversaire s’il ne se sent pas « décalé » après cette annonce.

>> A lire aussi : Quand Nicolas Bay, vice-président du FN, ne payait pas ses loyers à temps

Nicolas Bay menace de dévoiler un SMS envoyé par Claire O’Petit

« Non, je me sens pas décalé », rétorque Nicolas Bay. Et ce dernier de contre-attaquer : « Et vous, vous vous sentez pas décalée avec ce que vous disiez il y a quelques années, Claire O’Petit ? Je vous rappelle quand même qu’en 2015, c’est-à-dire il y a un peu moins de trois ans, vous postuliez pour être sur ma liste aux élections régionales en Normandie. »

Quand @nicolasbayfn accuse en direct @claireopetit d'avoir voulu être candidate sur sa liste... FN aux élections régionales de 2015 ! pic.twitter.com/JjwPOwo9xr — Punchline (@punchline) January 22, 2018

Des allégations que réfute en bloc la députée LREM. « C’est donc vous qui sortiez tout ça ! C’est ça. Excusez-moi, mais alors vraiment… » Nicolas Bay affirme alors être en possession d’un SMS envoyé par Claire O’Petit prouvant ses dires. « Est-ce que vous voulez que je sorte le SMS que m’aviez envoyé à l’époque ? Madame O’Petit me critique sur ma position politique alors qu’elle n’a cessé d’en changer ces dernières années. Elle a été avec [Hervé] Morin, ensuite elle voulait être sur ma liste aux régionales et elle s’est retrouvée par le hasard, et sans doute un peu d’habileté, élue de La République en marche. Je vous pose la question solennellement : est-ce que vous voulez que je rende public le SMS que vous m’aviez envoyé ? », interroge l’élu FN.

La réponse de Claire O’Petit ne se fait pas attendre : « Allez-y, ce sera faux et je vous attaque ».

>> A lire aussi : Claire O’Petit demande aux jeunes d’arrêter de «pleurer pour 5 euros»

Le Parisien, citant une source FN, indique qu’en 2015, lors des régionales, la députée LREM avait sollicité une place sur la liste de Nicolas Bay. De son côté, Christophe Delacour, secrétaire départemental adjoint du FN dans l’Eure, assure qu’il n’a « jamais entendu dire que Claire O’Petit », désormais députée de l’Eure, « voulait intégrer notre liste des régionales », souligne Europe 1.