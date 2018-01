Conseillers secrets de Marine Le Pen: «Depuis le débat de l'entre-deux-tours, il est beaucoup plus difficile d’afficher sa proximité avec le FN»

Marine Le Pen, députée FN du Pas-de-Calais et présidente du Front national, le 17 janvier 2018 à l'Assemblée nationale — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Buzzfeed et Mediapart ​ont révélé ce lundi plusieurs noms de conseillers de Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle, obtenus grâce à plusieurs documents.

Ces conseillers, dont certains d’entre eux utilisaient un pseudonyme, ont presque tous refusé de répondre aux médias sur leur implication éventuelle dans cette campagne.

Pour Stéphane Rozès, président de la société de conseil Cap et enseignant à HEC et Sciences Po Paris, cette discrétion n’est pas rare durant une présidentielle mais il reste très difficile pour des fonctionnaires ou des personnalités dans de grandes entreprises, d’afficher une proximité avec le FN.

Est-il commun, ou rare, que de hauts fonctionnaires affichent leur proximité avec le FN ?

Il est rare pour un fonctionnaire d’assumer déontologiquement, politiquement, professionnellement des opinions politiques et de sortir du bois, d’autant plus pour le FN. Outre cette réserve dans la fonction publique*, la publicité de ses opinions politiques dans un grand groupe peut porter préjudice. C’est pourquoi la grande majorité d’entre eux ne veulent pas faire publicité de leurs opinions ou de leurs conseils aux candidats.

Pourquoi ces personnalités refusent-elles d’évoquer leur travail pour la candidate à la présidentielle ?

Je parlerai de ma vie professionnelle pour répondre. Dans le cadre de mon travail -et je précise que ce ne sont pas des choix politiques personnels- j’ai conseillé 16 candidats. Or, durant des présidentielles, j’ai côtoyé des personnes qui venaient offrir leurs conseils aux candidats. Et celles-ci, quel que soit le parti, refusaient une quelconque publicité de leur activité. Cette histoire d’anciens conseillers de Marine Le Pen qui souhaitent rester discrets ne me semble pas un cas unique.

A l’occasion d’une élection présidentielle, beaucoup de personnes, que ce soient des hauts fonctionnaires, des professeurs de droit, des spécialistes de tel ou tel domaine, ont des convictions et veulent les faire partager à des candidats. Cela peut se faire tant par choix pour un candidat, que pour une autre raison : celle de faire avancer leurs idées, même s’ils n’adhèrent pas à l’ensemble du programme du candidat. Il n’est pas impossible de voir une personne aller vers plusieurs candidats à la présidentielle pour les conseiller, si elle pense que tel ou tel candidat peut porter ses idées.

Depuis la présidentielle, est-il plus difficile ou aussi difficile pour les hauts fonctionnaires d’afficher leur intérêt pour le FN ?

Depuis le 3 mai [date du débat de l’entre-deux-tours], il est beaucoup plus difficile d’afficher sa proximité avec le Front national de Marine Le Pen car il est devenu plus proche des idées de son père. Depuis cette date, l’image du FN a régressé alors que cette dernière avait clairement évolué depuis plusieurs années : l’accession de Marine Le Pen à la présidence du FN en janvier 2011 et l’orientation élaborée par Florian Philippot​ [qui a depuis quitté le FN] ont fait évoluer l’image du parti dans l’opinion. Ce parti a été perçu différemment dans les enquêtes d’opinion, comme en mutation, parallèlement à l’évolution de l’électorat. Cette image a perduré jusqu’à la présidentielle et ce fameux débat télévisé de l’entre-deux tours.

*« Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l’instrument d’une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l’autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif », selon le site de la fonction publique.