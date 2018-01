Assemblée nationale: Un «dress code» d'ici la fin du mois pour les députés?

REGLES On n'est pas prêt de revoir François Ruffin avec son maillot de foot dans l'hémicycle...

L'épisode François Ruffin, député de la France insoumise, vêtu du maillot de foot d’Eaucourt-sur-Somme, à l’Assemblée en décembre, a-t-il eu raison des nerfs de François de Rugy ? Le président de l’hémicycle aurait en tout cas décidé, d’après Le Parisien, de présenter au Bureau de l’Assemblée mercredi prochain, un texte qui fixe un dress code pour les députés.

Il y a le temps pour la réflexion, invisible, caché. Ca ne fera pas de beaux reportages dans les médias. Il y a le temps pour l'action. Et ce n'est pas avec des "S'il vous plaît Monsieur" qu'on obtient audience ! #CPolitique pic.twitter.com/AFUxLMCA9E — François Ruffin (@Francois_Ruffin) December 12, 2017

Dans les couloirs de l’Assemblée, on explique comment les députés procédaient jusqu’alors : « Jusqu’à présent, c’étaient de simples usages qui prévalaient. C’étaient les huissiers qui devaient faire respecter la tenue et ils avaient d’ailleurs des cravates en réserve pour les élus qui l’avaient oubliée ». Car le port de la cravate était jusqu’aux dernières législatives plus que recommandé.

Mettre des limites à l’assouplissement

Avec un fort renouvellement des élus de l’hémicycle en juin et l’arrivée au perchoir de François de Rugy, qui jeune député en 2008, demandait déjà qu’on assouplisse les règles vestimentaires, les règles tacites avaient commencé leur mue, avec comme porte-étendard les députés LFI.

Mais la fronde est allée un peu trop loin pour François de Rugy quand François Ruffin, député de la Somme, a subitement retiré son pull en pleine session filmée à l’Assemblée pour arborer le maillot d’un petit club de foot et soutenir une proposition de loi sur la taxation des gros transferts. Ce dernier s’est vu infliger une sanction, « un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ». Et a vraisemblablement été l’élément déclencheur de la création de ce dress code 2018.