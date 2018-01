Migration: Macron et May signent un traité sur le contrôle de l'immigration à leurs frontières

DIPLOMATIE Ce traité vise à « renforcer la gestion conjointe de notre frontière commune avec un traitement amélioré des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile »...

Theresa May et Emmanuel Macron — LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

Londres et Paris se sont entendus ce jeudi sur le renforcement de « la gestion conjointe de (la) frontière commune » entre les deux Etats.

​Emmanuel Macron et Theresa May ont signé un nouveau traité sur le contrôle de l’immigration entre la France et le Royaume-Uni, lors du 35e sommet franco-britannique à l’Académie militaire royale de Sandhurst, près de la capitale britannique.

50 millions d’euros alloués par Londres au contrôle de la frontière à Calais

Ce nouveau traité vise à « renforcer la gestion conjointe de notre frontière commune avec un traitement amélioré des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile », selon un communiqué publié à l’issue de la rencontre du président français avec la Première ministre britannique.

Il prévoit une contribution complémentaire de Londres de 50 millions d’euros au contrôle de la frontière à Calais, où échouent de nombreux clandestins dans l’espoir de franchir la Manche.

