Vendin-le-Vieil: La garde des Sceaux en visite après l’agression en prison

Les surveillants de la prison de Vendin-le-Vieil bloquent l'entrée de l'établissement. — F. Lo Presti / AFP

Ce mardi matin, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est arrivée à la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, où trois surveillants ont été agressés, jeudi, par un détenu islamiste allemand.

Des moyens et des solutions

Une cinquantaine de surveillants en colère, qui bloquaient l’entrée de l’établissement depuis l’aube, ont accueilli la garde des Sceaux en chantant La Marseillaise, et en lui lançant des slogans comme : « Vous êtes en retard Madame la ministre ! », « des moyens financiers, des moyens humains ! » ou « des solutions Madame la ministre ! »

« Je suis venue pour les écouter », a-t-elle simplement déclaré à la suite d’un bref échange avec un surveillant, avant d’entrer dans l’établissement, devant lequel les manifestants étaient rassemblés autour d’un feu de palettes et de pneus.

« On attendait la ministre dès jeudi. Nous allons lui dire qu’on veut des effectifs, notamment plus de gradés le week-end, qu’elle doit revoir le projet de l’établissement, que l’on regagne de la dignité sans craindre d’être agressé et qu’il faut une structure indépendante pour les terroristes ingérables », a déclaré Grégory Strempek, secrétaire local de l’Ufap-Unsa.

Transféré à Sequedin, dans le Nord

Jeudi, le cerveau de l’attentat contre la synagogue de Djerba en 2002, l’islamiste allemand Christian Ganczarski, a agressé et légèrement blessé à l’arme blanche trois surveillants. Il a été transféré, dans la nuit de lundi à mardi, à la maison d’arrêt de Sequedin, dans le Nord, selon une source syndicale. C’est aussi à Vendin-le-Vieil que doit être hébergé en février Salah Abdeslam pendant la tenue de son procès à Bruxelles.

Suite à l’agression, les surveillants de l’établissement avaient demandé la démission du directeur de la prison, Richard Bauer. Ce dernier a fait part, lundi, de son intention de quitter ses fonctions.

Alors que gronde la colère des gardiens de prison, qui ont annoncé la reconduction de leur mouvement de blocage ce mardi, le chef de l’Etat a annoncé « un plan pénitentiaire global » d’ici à la fin février portant, notamment, sur l’immobilier des prisons (15.000 places supplémentaires sur la durée du mandat), le renseignement pénitentiaire et les personnels.

C’est dans ce contexte très tendu qu’une autre agression de surveillants pénitentiaires a eu lieu, lundi. Un détenu radicalisé a attaqué à coups de poings septs agents du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, dans les Landes.