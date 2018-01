Immigration: Hausse de 13,7% des titres de séjour et de 14,6% des expulsions en 2017

Le ministre français de l'Intérieur Gérard Collomb le 12 janvier 2018 à l'Elysée. — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

La France a délivré 262.000 titres de séjour à des étrangers l’an dernier, soit une hausse de 13,7 % sur un an, du fait notamment du plus grand nombre de réfugiés et d’étudiants accueillis, a indiqué ce mardi le ministère de l’Intérieur.

Les éloignements d’étrangers en situation irrégulière ont pour leur part augmenté de 14,6 %, avec un total de 14.859 retours forcés, selon le rapport de la Direction générale des étrangers en France (DGEF) publié le jour de la visite d’Emmanuel Macron à Calais pour évoquer la politique migratoire de la France.

100.000 demandeurs d’asile en 2017, une première

L’an dernier « 85.000 personnes » ont été « non admises », a par ailleurs indiqué le ministre de l’Intérieur Gérard Colomb sur France 2.

Notre système d’asile dysfonctionne.

Nous voulons le réparer avec des objectifs simples :

- accueillir dans des délais raisonnables celles et ceux qui sont menacés dans leur pays

- procéder à l’éloignement des migrants économiques qui ne sont pas éligibles à l’asile.#Les4V pic.twitter.com/voh3oLGqys — Gérard Collomb (@gerardcollomb) January 16, 2018

La hausse des titres de séjour s’explique par l’augmentation de 35 % de ceux accordés à des réfugiés, alors que le nombre de demandeurs d’asile a pour la première fois franchi la barre des 100.000 l’an dernier en France.

20 % d’augmentation de l’immigration économique

Les titres accordés à des étudiants, notamment venant de Chine et du Maghreb, ont bondi de 19,6 %, avec 88.100 au total, qui talonnent désormais l’immigration familiale au classement des principaux motifs d’arrivés en France. Les titres de séjour pour cette immigration familiale ont faiblement augmenté (+2,2 % à 91.070), avec un recul de 3,8 % du « regroupement familial » stricto sensu (qui concerne les titres accordés aux membres de famille d’étrangers en situation régulière).

Qui peut aujourd’hui dire qu’on peut insérer dignement 185 000 personnes par an dans notre pays ? pic.twitter.com/ymToWjaD08 — Gérard Collomb (@gerardcollomb) January 16, 2018

L’immigration économique a pour sa part augmenté de 20,5 % avec 27.690 titres. Du côté des demandeurs d’asile, la DGEF a confirmé le nombre de 100.412 demandes enregistrées à l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) mais, si l’on remonte à la première étape de la démarche qui débute en préfecture, on est à 121.200 demandes.

Des régularisations en légère baisse

Tous n’accèdent pas ensuite à l’Ofpra du fait de la « procédure Dublin » qui prévoit le transfert du demandeur vers le pays d’Europe où il est déjà enregistré. L’an dernier, « 36 % de la totalité de ces demandeurs d’asile » relevaient de la procédure Dublin, note le rapport.

Enfin les régularisations ont diminué de 1,8 %, avec 30.089 titres accordés au nom de la circulaire « Valls » de 2012 sur l’admission exceptionnelle au séjour.