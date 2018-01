Commission des comptes de campagne: Un ancien rapporteur dénonce des «dysfonctionnements»

Une affiche de Jean-Luc Mélenchon lors de la campagne électorale lors de l'élection présidentielle. — SIPA

Que se passe-t-il à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ? L’un de ses rapporteurs, Jean-Guy de Chalvron, a claqué la porte de la commission en novembre dernier, révèle ce dimanche Le Parisien.

Le rapporteur se serait heurté au refus de la commission de prendre en compte ses remarques sur des anomalies relevées dans les dépenses de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle de 2017.

Une commission « débordée »

« De nombreuses divergences de fond sont apparues entre mes propres propositions de réformation et les recommandations de la commission. Vous m’imposez donc de signer une lettre de griefs au candidat qui ne reflète plus du tout le travail que j’ai fourni », écrit Jean-Guy de Chalvron dans sa lettre de démission, que Le Parisien a pu se procurer.

Le rapporteur dénonce plus généralement de « graves dysfonctionnements ». Jean-Guy Chalvron évoque une commission « débordée », composée de seize membres peu payés (18 euros par vacation de six heures) et épaulés par des étudiants stagiaires.

D’après Le Parisien, deux ou trois autres rapporteurs auraient également choisi de quitter la commission, confrontée à une masse de travail énorme.