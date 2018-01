«Charlie Hebdo»: Trois ans après les attentats, Emmanuel et Brigitte Macron sur les lieux dimanche pour les commémorations

Emmanuel et Brigitte Macron, le 13 novembre 2017 lors d'une cérémonie d'hommages aux victimes des attentats du 13-Novembre 2015. — Etienne LAURENT / POOL / AFP

Emmanuel Macron présent sur chaque lieu où se sont déroulées les attaques des 7, 8 et 9 janvier 2015. D’après une information du JDD, le chef de l’Etat rendra hommage aux dix-sept victimes, trois ans après les attaques meurtrières des frères Kouachi et d’Amédy Coulibaly. Et selon RTL, sa femme, Brigitte Macron, l’accompagnera.

Sur le modèle des commémorations du 13-Novembre, Emmanuel Macron ne devrait pas prendre la parole mais seulement se recueillir sur les lieux des tueries.

Hommages sobres

Le président de la République se rendra dimanche à 11 heures devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, dans le 11e arrondissement de la capitale, où il déposera une gerbe de fleurs. Il fera de même à quelques mètres de là, boulevard Richard-Lenoir, où le policier Ahmed Merabet a perdu la vie alors qu’il patrouillait.

Ensuite, il devrait être Porte de Vincennes, devant l’Hyper Cacher, aux alentours de 12 heures, pour un même hommage sobre.

Brigitte Macron s’affirme

A RTL il y a quelques jours, Brigitte Macron confiait son souhait de rendre plus significatif son rôle à l’Elysée : « une femme aujourd’hui n’a pas à être derrière ». Elle devrait ainsi se tenir aux côtés de son mari et non plus en retrait comme c’était le cas lors des précédents hommages.

Enfin, l’enquête progresse et selon le JDD, « les juges espèrent achever leurs investigations au printemps 2018 ».