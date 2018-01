«Pouffiasse», «pute»... Le nouveau porte-parole d'En marche présente ses excuses après des tweets «irréfléchis»

Au siège de la République en marche à Paris le 18 juin 2017. — Jacques Witt/SIPA

Il aurait dû éviter de se lâcher sur Twitter. Vendredi, BuzzFeed a exhumé des messages postés par Rayan Nezzar, nommé porte-parole de La République en marche (LREM) la veille.

Très heureux d’avoir été désigné porte-parole d’@enmarchefr avec @LaetitiaAvia et @GabrielAttal ! Nous aurons à coeur de défendre les valeurs de notre mouvement et d’expliquer notre action 💪 pic.twitter.com/Jk6WvkOUHd — Rayan Nezzar (@Rayan_Nezzar) January 4, 2018

Professeur d’économie à Paris Dauphine, il s’est livré en 2013 à des commentaires très crus lors de son passage à l'ENA traitant de « poufiasse » une journaliste. Ce message a été supprimé comme 5000 autres depuis sa nomination au porte-parolat de LREM selon les calculs de BuzzFeed. Et pour cause. A en croire Buzzfed qui a exhumé des captures d’écran de tweets effacés, il s’est aussi attaqué à ses adversaires politiques en traitant Marine Le Pen et Jean-François Copé de « pute ».

Vendredi soir, Rayan Nezzar s’est exprimé sur Twitter suite à ces révélations.