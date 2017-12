Pas d’annonces, des réformes qui vont se poursuivre : Macron fait sobre pour ses premiers vœux

Il n’aura pas disrupté la tradition. Emmanuel Macron s’est montré plutôt classique ce dimanche, au moment de présenter ses vœux aux Français. Assis dans le « bureau d’angle » de l’Elysée – qui avait déjà servi de décor pour sa grande interview télévisée – le chef de l’État s’est plié à l’exercice d’une manière très sobre.

Sur le fond, le président s’est évidemment montré satisfait du vote des Français à l’élection présidentielle, estimant que 2017 « fut l’année des choix, votre choix ». De même, s’il a promis de « toujours » écouter et expliquer, il rappelle l’essentiel : « Je n’arrêterai pas d’agir ». Les réformes annoncées – assurance chômage, apprentissage, mais aussi le projet de loi controversé « asile et immigration » – sont donc appelées à se poursuivre.

Puis Emmanuel Macron a abandonné sa liste d’objectifs pour s’adresser directement aux Français, en parodiant un célèbre discours de John Kennedy : « Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour votre pays » a lancé le chef de l’État, faisant écho à la phrase historique du président américain. Après un peu plus de seize minutes, le président concluait ses vœux avec une phrase à la fibre patriotique : « N’oubliez jamais que nous sommes la Nation française ».

Sans aucune surprise, les soutiens politiques du chef de l’État ont salué sa prestation télévisée. « Un président qui adresse des voeux tournés vers l’avenir » a estimé la député LREM Aurore Bergé sur Twitter.

A l’inverse, l’opposition n’a pas manqué de critiquer les premiers vœux d’Emmanuel Macron. « Un saupoudrage de banalités » pour le député FI Adrien Quatennens, « une distorsion entre les propos et les actes » pour le vice-président du FN Nicolas Bay.

