Qui a dit: La droite a «beaucoup à apprendre» d'Emmanuel Macron?

Il est surnommé le « magicien » notamment pour avoir dirigé la campagne victorieuse de Chirac en 1995 face à un Balladur​ ultra-favori. Ce proche d’Alain Juppé a récidivé lors de la primaire à droite en faisant gagner François Fillon, contre toute attente.

Interrogé mardi sur franceinfo sur le regard qu’il portait sur le chef de l’Etat, Patrick Stefanini a déclaré : « Nous avons beaucoup à apprendre de lui. D’abord parce qu’il a restauré, d’une certaine manière, l’autorité et le prestige de la fonction présidentielle, et ensuite parce qu’il élève le niveau ». Pour Patrick Stefanini, Emmanuel Macron élève le niveau sur la question de l’immigration en se tenant loin de la « position traditionnelle de la gauche », habituellement dans le « déni ».

Pas simple pour la droute de se différencier de Macron

L’énarque trouve aussi qu’il y a « beaucoup à apprendre » de la « collaboration » entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, qui « au fond, nous ramène à l’origine de la Ve République ». « L’articulation entre ce que fait le président de la République -qui définit les grandes orientations, qui s’occupe beaucoup de l’international- et ce que fait le Premier ministre -qui met en oeuvre les orientations du président et couvre un certain nombre de sujets que le président n’a pas le temps de couvrir-, je trouve que c’est bien ».

Pour autant, « la droite peut essayer de se différencier d’Emmanuel Macron sur un certain nombre de sujets », a nuancé Patrick Stefanini, même si « ça ne va pas être très simple ». « Six mois après l’élection, on ne voit pas se dessiner une tendance franche à la réduction du déficit public », a-t-il constaté, la droite restant « sur sa faim » concernant cette question et celle de « la compétitivité ».