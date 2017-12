Députés LREM: Christophe Castaner reconnaît qu'il y a eu une «forme d'arrogance»

Le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le parlement et délégué général de la République en marche Christophe Castaner dans la cour du Palais de l'Elysée le 20 décembre 2017. — Patrick KOVARIK

Les députés LREM rappelés à l’ordre par le nouveau patron du parti. Christophe Castaner a en effet reconnu ce mardi dans un entretien au quotidien L’Opinion qu’il y a eu « dans un premier temps » à l’Assemblée nationale « une forme d’arrogance » du groupe LREM. Il indique en outre que le gouvernement, comme le groupe, seront à l’avenir « plus vigilants ».

« Le groupe LREM a pu se montrer peut-être trop hégémonique », a affirmé le secrétaire d’Etat aux Relations avec le Parlement et délégué général de la République en marche. « Il y a eu une forme d’arrogance et j’assume de la citer ainsi puisque cela nous a été reproché ».

Un rythme parlementaire « pas plus élevé que dans le passé »

Castaner estime ainsi « inacceptable » le fait que plusieurs députés LREM se soient plaints récemment de leurs conditions de vie, notamment de leur rémunération. Il souligne par ailleurs que « le rythme parlementaire n’est pas plus élevé que dans le passé ». Concernant les rapports avec l’opposition : « Nous n’avons peut-être pas veillé assez à l’équilibre au sein de la majorité avec le groupe MoDem et nous avons très vite "cornérisé" le groupe Nouvelle Gauche et le groupe des Constructifs », a-t-il poursuivi.

« Aujourd’hui, nous avons une part de responsabilité dans la posture des députés socialistes, qui, avec Olivier Faure à leur tête, sont tombés dans une opposition systématique ». Interrogé sur le projet de réforme constitutionnelle, Castaner indique enfin que le travail « avance au sein du gouvernement et cela correspond au calendrier » annoncé par Emmanuel Macron devant le Congrès. Le président avait indiqué en juillet dernier que cette réforme des institutions devrait être parachevée « d’ici un an ».