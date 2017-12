Ile-de-France: Le Secours catholique va inaugurer sa première «agence immobilière sociale» en 2018

Illustration du Secours catholique. — Fred.Scheiber

Aider les personnes mal logées à convaincre des propriétaires de leur consentir un bail, c’est le but de l'« agence immobilière sociale » qui sera créée l’année prochaine par le Secours Catholique. Sa présidente Véronique Fayet l’a annoncé au cours du Grand « Rendez-vous » d’Europe 1, en partenariat avec CNews et « Les Echos » ce 24 décembre.

Un loyer modéré en échange d’une caution

Si le nombre de places en hébergement d’urgence a été accru, il reste « insuffisant en hiver » et ce particulièrement pour les familles refusant d’être séparées, a-t-elle précisé. L’association caritative pourra ainsi se porter caution via son agence immobilière pour pallier ce déficit et des bénévoles pourront accompagner les nouveaux locataires pendant leur aménagement.

La contrepartie pour les propriétaires acceptant de ne toucher qu’un loyer modéré sera l’assurance d’être payés grâce à cette caution. Véronique Fayet espère « capter » de 150 à 200.000 logements en Ile-de-France. Elle a rappelé que la majorité des propriétaires en région parisienne n’étaient pas des accapareurs. Ils n’ont souvent qu’un appartement et ont besoin, selon elle, de ce revenu locatif.