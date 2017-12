«C'est terrible»: une députée LREM regrette que son mari ne puisse pas s'acheter de Porsche Cayenne par peur des «réflexions de gens malveillants»

Des visiteurs du salon IAA Motors découvrent une maquette du prochain modèle de Porsche Cayenne, le 13 septembre 2017 à Francfort — Michael Probst/AP/SIPA

Il voulait s’acheter une Porsche Cayenne. Sa femme l’en empêche. Ce qui commence comme un épisode de Confessions intimes est en réalité une anecdote rapportée par la députée LREM de Gironde. Véronique Hammerer a confié à Sud-Ouest, qu’elle a demandé à son mari de ne pas « remplacer son Santa Fe de 12 ans d’âge par une Porsche Cayenne. Je lui ai dit de ne pas le faire, sinon j’entends déjà les réflexions, il y a aura toujours des gens malveillants. C’est terrible en même temps. »

Au revoir la Coccinelle

La députée s’exprimait alors qu’elle est interrogée sur des « oublis » dans sa déclaration d’intérêts. Véronique Hammerer a annoncé qu’elle allait refaire cette déclaration, obligatoire, et a confessé son goût pour « les belles bagnoles ». Depuis son élection, elle a choisi de se séparer de sa Coccinelle « un vrai bijou ! Mais je vais la revendre. On en a discuté avec des amis et des militants : une députée en décapotable, ce n’est pas possible… »

Cette déclaration intervient quelques jours après la complainte de sa collègue qui se plaignait de devoir « manger beaucoup de pâtes » et « ressortir des vêtements de la cave » à cause de ses revenus mensuels qui avaient chuté à 5 000 euros mensuels.

Le salaire net mensuel moyen était de 2.250 euros en 2015, le salaire net médian culmine à 1.797 euros. Une Porsche Cayenne neuve est vendue entre 73.610 et 141.744 euros actuellement.