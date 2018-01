Parti socialiste: Qui sont les quatre candidats pour prendre la tête du parti?

Illustration: LE siège du Parti socialiste, 10, rue de Solferino, à Paris. — SIPA

Qui souhaite devenir patron du Parti socialiste ? Si l’état de la formation n’est pas brillant après les raclées prises à la présidentielle et aux législatives, le poste de Premier secrétaire aiguise les ambitions. Les deux tours de l'élection, auxquels les militants sont appelés à participer, auront lieu les 15 et 29 mars. Le 78e Congrès du PS se tiendra à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) les 7 et 8 avril.

Quatre candidatures ont finalement été validées par la commission préparatoire du congrès. Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel sont donc les candidats officiels pour prendre la tête du parti. Quelles sont leurs qualités et leurs faiblesses? On fait le point.

