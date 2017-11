La cote de popularité du président Macron repart à la hausse, selon un dernier sondage

Edouard Philippe et Emmanuel Macron, le 11 novembre 2017 à Paris. — Denis ALLARD-POOL/SIPA

L’exécutif reprend du poil de la bête. La cote de popularité du président Emmanuel Macron est en hausse de quatre points en un mois et s’établit à 46 %, selon un sondage Ifop* publié dans le Journal du Dimanche. 41 % (+ 5 points) des personnes interrogées se sont dites « plutôt satisfaites » et 5 % (- 1 point) « très satisfaites » du chef de l’Etat.

A l’inverse, 34 % se sont dites « plutôt mécontentes » et 18 % (- 4 points) « très mécontentes ». 2 % des sondés ne se sont pas prononcés. La cote de popularité du président de la République est en hausse constante depuis le mois d’août mais en retard de 16 % par rapport au mois de mai, juste après l’élection présidentielle.

La cote de popularité d’Edouard Philippe aussi en hausse

La cote de popularité du Premier ministre Edouard Philippe est également en hausse, de 2 % par rapport au mois dernier, et s’établit à 49 %, dont 5 % de sondés « très satisfaits » et 44 % (+2) de « plutôt satisfaits ».

Le chef du gouvernement voit sa cote de popularité croître régulièrement depuis août dernier mais accuse encore un retard de 6 % par rapport à sa nomination en mai 2017.

*L’enquête a été réalisée du 10 au 18 novembre par téléphone et internet auprès d’un échantillon de 1.964 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.