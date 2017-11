Pour six Français sur dix, La République en Marche est un parti « plus réformateur » que les autres, mais ils ne sont qu’un quart à le considérer « plus démocratique », selon un sondage Odoxa-Dentsu consulting, publié jeudi.

Une personne interrogée sur deux (52 %) juge par ailleurs « choquant » que l’actuel porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, soit seul candidat à la tête du parti, mais elles sont presque aussi nombreuses (48 %) à penser que « ce n’est pas choquant ».

Les Français favorables à l’arrivée d’Alain Juppé en cas de remaniement

Si 60 % des Français interrogés jugent le parti d’Emmanuel Macron plus réformateur que les autres, pour 54 % il est également « plus moderne », selon cette enquête pour Franceinfo et Le Figaro. Ils ne sont en revanche guère qu’un peu plus d’un tiers (37 %) à le juger « plus soucieux de la moralité », 26 % « plus à l’écoute de ses adhérents», 25 % «plus démocratique» et 19 % «plus indépendant du Président de la République».

Dans l’hypothèse d’un remaniement après le départ de Christophe Castaner, qui doit prendre la tête de LREM samedi, une majorité (56 %) souhaite que le président de la République procède plutôt à « un mini-remaniement », contre 43 % qui souhaitent « un large remaniement ». Si un « grand remaniement » avait lieu, seule l’entrée d’Alain Juppé (53 %) pourrait constituer un atout pour le nouveau gouvernement pour une majorité de Français.

* Enquête réalisée en ligne les 15 et 16 novembre auprès de 983 personnes de nationalité française de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

20 Minutes avec AFP