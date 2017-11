Crise au Liban: Saad Hariri sera reçu samedi par Emmanuel Macron à l'Élysée

Le 1 septembre 2017, Emmanuel Macron et Saad Hariri s'étaient rencontrés à Paris. — AFP

Le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri sera ce samedi à Paris. Il sera reçu par Emmanuel Macron à l’Élysée, a annoncé ce jeudi la présidence française.

Pour offrir une issue à Saad Hariri, actuellement en Arabie Saoudite, Emmanuel Macron l’avait invité ce mercredi pour « quelques jours » en France, ce qu’il a accepté. Le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeïr a confirmé jeudi que Saad Hariri était libre de quitter Riyad « quand il veut ».

Hariri n’est « pas du tout » en exil

Après plusieurs entretiens avec Saad Hariri et le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane et « au regard de leurs échanges », Emmanuel Macron avait « invité » le Premier ministre démissionnaire à venir « avec sa famille » en France. Le président français a en outre indiqué ce mercredi qu’Hariri n’était « pas du tout » en exil.

Le 4 novembre, Saad Hariri avait annoncé sa démission depuis Riyad et dit craindre pour sa vie s’il restait au Liban. Il avait justifié sa décision par la « mainmise » sur son pays de l’Iran et de son allié libanais, le mouvement chiite Hezbollah Son annonce est intervenue dans un contexte de fortes tensions sur plusieurs dossiers entre les deux poids lourds de la région, l’Arabie saoudite sunnite et l’Iran.