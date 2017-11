MoiJeune: Pour près de la moitié des 18-30 ans, le gouvernement ne s'occupe pas des jeunes

Edouard Philippe et Emmanuel Macron, le 11 novembre 2017 à Paris. — Denis ALLARD-POOL/SIPA

« 20 Minutes » interroge régulièrement la communauté #MoiJeune composée de 18-30 ans.

Les jeunes sont nettement partagés sur le bilan des six premiers mois du quinquennat Macron : la moitié des sondés pense que le gouvernement ne s’occupe pas des problématiques de la jeunesse.

Six mois après l’élection du plus jeune président de l’histoire de la Ve République, l’exécutif mené par Emmanuel Macron ne convainc pas totalement les plus jeunes citoyens. Selon une enquête auprès de la communauté #MoiJeune de 20 Minutes, créée en partenariat avec OpinionWay*, la moitié des 18-30 ans (49 %) estime que le gouvernement ne s’occupe pas des problématiques de leur(s) génération(s).

Des jeunes encore dans l’expectative… mais plutôt mécontents

Seuls 11 % des 18-30 ans interrogés jugent que le gouvernement s’occupe des préoccupations de la jeunesse. Mais nombre d’entre eux (39 %) sont toujours dans l’expectative, estimant qu’il est « trop tôt » pour juger les ministres sur ce sujet. Quant à l’action globale du gouvernement, elle ne satisfait que 22 % des jeunes, contre 54 % de mécontents. Un tiers des répondants se disent « ni satisfaits ni insatisfaits ». « Ce n’est pas un bon score, et beaucoup de jeunes sont dans l’attente », souligne Antoine Buisson, directeur d’études à OpinionWay.

Alors que le parti fondé par Emmanuel Macron pour dépasser le clivage gauche-droite et impliquer les citoyens dans la vie politique réunit samedi son Conseil national pour la première fois, les jeunes sondés sont très partagés quant au renouvellement politique promis par le président. Ils ont 57 % à juger qu’il ne s’est pas produit, contre 43 % de satisfaits parmi lesquels seuls 8 % estiment qu’il a « tout à fait » eu lieu.

Quant à la jeunesse du président, elle est perçue de différentes manières par les sondés. Pour 29 % d’entre eux, avoir un président de moins de 40 ans « ne garantit pas le renouvellement » ; 20 % des sondés jugent que ce n’est qu'« un hasard conjoncturel » et 11 % « un phénomène dans l’air du temps ». Mais 27 % des jeunes trouvent que la jeunesse d’Emmanuel Macron est « une opportunité de faire évoluer l’appareil politique » et 13 % pensent que c’est « un signal fort sur le changement des mentalités ». « Les jeunes ne sont pas du tout superficiels, ils ne se fient pas uniquement à l’image que peut dégager Emmanuel Macron mais ils attendent de voir concrètement comment le renouvellement promis va se réaliser », analyse Antoine Buisson.

Un sentiment de déconnexion plus fort en dehors de l’Ile-de-France

Le sentiment de déconnexion des politiques perçu par les citoyens français est aussi ressenti par les jeunes : à peine un tiers (31 %) des sondés (68 %) trouve que ses idées sont bien représentées en politique. Ce taux varie de manière importante entre les jeunes vivant en Ile-de-France (dont 40 % jugent que leurs idées sont bien représentées en politique) et ceux habitant en dehors (25 %).

« Certes, l’Assemblée a été recomposée et grandement modifiée, mais les députés FN et France Insoumise ne représentent qu’une toute petite partie de l’hémicycle, alors que leurs candidats ont recueilli un nombre important de voix à la présidentielle, en particulier auprès des jeunes », note Antoine Buisson.

Enfin, les jeunes sondés étaient invités à répondre à choisir un mot pour résumer les six premiers mois du nouveau gouvernement. Près d’un sur deux (42,3 %) a choisi un terme négatif et seulement 14,5 % un terme élogieux (15,5 % ont choisi un terme neutre et 27,1 % n’ont pas répondu à la question). Invités à citer leur mesure préférée du nouveau gouvernement, et la moins appréciée, les 18-30 ans ont principalement cité, dans les deux catégories, des mesures liées à l’emploi. « C’est dans ce domaine que l’activité du gouvernement est la plus remarquée, mais les jeunes sont très partagés sur ces mesures », commente Antoine Buisson.

* Etude OpinionWay pour 20 Minutes réalisée en ligne du 11 au 18 octobre 2017 auprès d’un échantillon représentatif de 951 jeunes âgés de 18 à 30 ans (méthode des quotas).

