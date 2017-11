Israël: «Choqués» par les propos de Meyer Habib, les Insoumis et les communistes quittent l'hémicycle

Le député franco-israélien Meyer Habib le 15 novembre 2017 dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. — Martin BUREAU

Les députés Insoumis et communistes ont quitté ce mercredi l’hémicycle de l’Assemblée pendant les questions au gouvernement. Ils protestaient contre les propos virulents du député UDI franco-israélien Meyer Habib au sujet de l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri et du Palestinien Marwan Barghouti.

« Quand le Quai d’Orsay a déclaré espérer la libération de Salah Hamouri, j’ai eu honte. Salah Hamouri est un terroriste, pas un prisonnier politique, un dirigeant du FPLP responsable de l’attentat de la rue Copernic, (…) du carnage dans une synagogue à Jérusalem, cinq juifs égorgés en pleine prière comme le fut le père Hamel dans son église », a déclaré cet élu des Français de l’étranger, interrogeant le gouvernement.

>> A lire aussi : VIDEO. Meyer Habib, député UDI élu dans la 8e circonscription des Français de l’étranger, remercie le «Tout Puissant» pour sa victoire

« Est-ce bien ce terroriste antisémite que la France espère voir libéré ? », a demandé Meyer Habib, alors que les Insoumis commençaient à quitter leurs bancs. « Imaginez-vous aujourd’hui qu’un pays ami demande la libération de Nemmouche (auteur présumé de la tuerie du Musée juif à Bruxelles) ? (…) Monsieur le Premier ministre, c’est une défaite morale de votre gouvernement », a encore clamé cet élu.

« Quand on massacre en France, c’est du terrorisme, en Israël, c’est de la résistance »

« L’antisionisme, c’est le nouvel antisémitisme, votre prédécesseur Manuel Valls l’avait courageusement exprimé dans cet hémicycle et cela lui vaut la haine de tous les islamo-gauchistes qui ont quitté cet hémicycle », a ajouté Meyer Habib. Il a aussi fustigé la volonté de voyage en Israël d’Insoumis et communistes « pour soutenir des terroristes, Barghouti et Hamouri, les mêmes sur ces bancs pour lesquels quand on massacre en France, c’est du terrorisme, en Israël, c’est de la résistance ».

>> A lire aussi : Coup de fil musclé entre le député Meyer Habib et un policier au commissariat du 19e

La ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau a répondu, concernant Salah Hamouri, que la France avait exprimé sa « préoccupation face au recours extensif à la détention administrative » et continuait à « espérer sa libération rapide ». Elle a jugé par ailleurs que la décision d’Israël de refuser d’accueillir la délégation parlementaire souhaitant rencontrer le dirigeant palestinien était « souveraine ».

Meyer Habib a fait une « tribune particulièrement politicienne et odieuse »

« Est-ce à dire que nous l’approuvons ? Je ne le crois pas », a-t-elle ajouté, « parce que partout, nous souhaitons que les parlementaires français aient accès à l’ensemble des interlocuteurs qu’ils veulent rencontrer pour remplir leur mission d’information ». Hors de l’hémicycle, Clémentine Autain (LFI) a jugé devant la presse que « Meyer Habib instrumentalise les questions et les pose dans des termes qui sont tout simplement inadmissibles », appelant « au calme » et à « arrêter de caricaturer les positions des uns et des autres ». « Je ne sais pas où va la France si elle continue à se laisser piéger dans des débats politiques instrumentalisés qui visent tout simplement à dresser les uns contre les autres », a-t-elle ajouté.

A ses côtés, la communiste Elsa Faucillon a expliqué que les députés des deux groupes avaient eu « un choc ». « On s’attendait à ce que Meyer Habib pose ce type de question dans le climat en ce moment. Mais là, c’en est trop dans l’amalgame », il a fait une « tribune particulièrement politicienne et odieuse », a-t-elle dénoncé.