Nice: Estrosi retire ses délégations à un élu... suppléant d'Eric Ciotti

Christian Estrosi — M.P

Les bisbilles entre Christian Estrosi et Eric Ciotti continuent. Et font des dommages collatéraux. Après un accrochage en conseil municipal, le maire LR de Nice a retiré ses délégations à l’un de ses adjoints, également proche de son rival azuréen Eric Ciotti.

Lundi matin en mairie de Nice, les conseillers municipaux connaissaient une réorganisation après la démission de deux élus. Auguste Vérola apprenait alors qu’il était délesté de deux de ses fonctions. « On me retire les cultes et l’état civil, qui sont symboliques pour moi. Je voudrais savoir pourquoi. Est-ce un manque d’implication dans mes fonctions ou est-ce parce que je suis le suppléant d’Eric Ciotti ? », a lancé l’élu devant l’assemblée.

>> A lire aussi : Eric Ciotti coupe la ligne de téléphone de Christian Estrosi

« J’ai passé mes samedis ici »

« Être adjoint au maire, c’est important dans la cinquième ville de France, dément Christian Estrosi. Nous sommes une équipe de la diversité. […] Je vous demande d’être à 300 % consacré à cette tâche, et exclusivement à cette tâche. » « On me dit qu’il faut que je travaille, je ne fais que ça. J’ai passé mes samedis ici », rétorque Auguste Verola, avant de quitter la salle prétextant un mariage à célébrer.

>> A lire aussi : Le fossé se creuse encore entre Christian Estrosi et Eric Ciotti

Dans la soirée de lundi, Christian Estrosi a finalement enlevé ses responsabilités à Auguste Verola, qui était encore chargé du centre-ville, rapporte Nice-Matin. Ce proche d’Eric Ciotti se retrouve donc sans délégation. Un cran de plus est franchi dans la guerre que se mènent les deux poids lourds de la droite azuréenne.