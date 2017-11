Nouvelle vie professionnelle: Marion Maréchal-Le Pen se tourne bien vers l'éducation

C. Ape.

Mais à quoi va ressembler la nouvelle carrière de Marion Maréchal-Le Pen ? La question est l’objet de rumeurs, l’ancienne élue frontiste étant annoncée au sein d’Eduniversal, une entreprise spécialisée dans l’orientation des étudiants, selon les informations du Journal du dimanche.

Des informations pourtant démenties par la principale intéressée. « Je démens avoir été "recrutée par l’entreprise Eduniversal". Je ne suis aucunement en charge de la mise en place "d’un nouvel étage de la société Eduniversal". Je suis actuellement associée à la création et au développement d’une école dont l’initiative revient au futur PDG qui n’a aucun lien avec Eduniversal », explique Marion Maréchal Le Pen, citée par BFMTV.

Quel rôle pour Maréchal-Le Pen ?

La rencontre avec Martial Guiette, dirigeant d’Eduniversal, que l’ex-élue frontiste confirme, avait pour « unique but de discuter d’une éventuelle convention de consulting marketing dans le cadre du lancement de cette école », souligne la nièce de Marine Le Pen.

Son ancien bras droit, Arnaud Stephan, confirme également que Marion Maréchal-Le Pen reste « associée » à la création d’une école. « Elle prépare sa vie, et ne veut en aucun cas créer une marque autour de son nom, explique-t-il à BFMTV. C’est quelqu’un de cultivé qui essaye de changer de vie et à chaque fois, on la renvoie à sa carrière politique, regrette-t-il. Il faut lui laisser du temps, la laisser tranquille. Cette nouvelle vie la passionne, c’est une vraie histoire. »

Quel sera le rôle de l’ancienne élu frontiste ? « Elle va être davantage dans un rôle marketing, pas tellement au contact des élèves », indique Arnaud Stephan.