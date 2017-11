C'est officiel, l'Insoumise Raquel Garrido «tourne la page» de la politique

Raquel Garrido. — ALAIN ROBERT/SIPA

Obligée de chosir entre la télé et la politique. L’Insoumise Raquel Garrido annonce qu’elle « tourne la page » de la politique, cette ex-porte-parole du mouvement expliquant dans une interview au Journal du Dimanche (JDD) avoir été « placée devant un dilemme par le CSA » en raison de son activité de chroniqueuse sur C8.

« Je tourne donc la page sans états d’âme »

« Le CSA a comptabilisé mes passages à l’antenne en temps de parole France insoumise », a expliqué au journal l’avocate, chroniqueuse dans l’émission Les Terriens du dimanche, depuis la rentrée. « Le CSA m’a placée devant un dilemme. Soit renoncer à mon engagement politique, soit être décomptée France Insoumise», a-t-elle ajouté.

Interrogée pour savoir si elle avait ainsi décidé d’arrêter la politique, Raquel Garrido a répondu : « Oui. J’ai réfléchi et j’ai fait mon choix ». « À la télé, il y a si peu d’Insoumis, tandis qu’à La France Insoumise, des "Raquel", il y en a plein ! Je tourne donc la page sans états d’âme », a ajouté cette quadragénaire, précisant qu’elle ne serait pas présente lors de la convention LFI à la fin du mois et ne serait pas candidate aux européennes en 2019.

Raquel Garrido, au cœur de plusieurs polémiques

Très présente dans les médias pendant la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido a fait l’objet ces derniers mois de plusieurs polémiques. Outre sa décision de devenir chroniqueuse sur la chaîne appartenant au milliardaire Vincent Bolloré, abhorré par LFI, elle avait aussi été épinglée par le Canard enchaîné, sur un possible défaut de paiement de ses cotisations à l’Urssaf et à la caisse de retraite des avocats, ce qu’elle a contesté. Elle avait également été mise en cause pour occuper un logement social avec son compagnon, le député LFI Alexis Corbière, qui a depuis donné congé au bailleur.

En se défendant des accusations du Canard enchaîné dans une petite vidéo sur internet aux côtés du blogueur Jeremstar, chroniqueur comme elle dans l’émission de C8, Raquel Garrido s’était aussi attirée des moqueries sur les réseaux sociaux, dont elle est une cible privilégiée.

Soutenue par Jean-Luc Mélenchon

Au JDD, Raquel Garrido a assuré que les polémiques la concernant n’étaient pas à l’origine de sa décision, n’étant « pas du genre à céder à la pression et aux injonctions, surtout quand elles sont malveillantes ». Elle a aussi affirmé que « jamais » Jean-Luc Mélenchon ne lui avait demandé de faire un tel choix.

Raquel est et reste mon amie. Elle n'a commis aucune faute. Seuls les journalistes ont cherché à tout pourrir par leurs fausses polémiques. Avec tout mon mépris. https://t.co/tsiHxpUagE — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 10, 2017

« Raquel est et reste mon amie. Elle n’a commis aucune faute. Seuls les journalistes ont cherché à tout pourrir par leurs fausses polémiques. Avec tout mon mépris », avait tweeté vendredi le chef de file de LFI, alors que de premières informations de presse évoquaient un possible retrait de la vie politique de Raquel Garrido.