QUIZ. Saurez-vous reconnaître ces ministres du gouvernement d'Edouard Philippe?

Près de six mois après la formation du premier gouvernement Philippe, les ministres choisis par Emmanuel Macron sont mal identifiés par les Français, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro publié jeudi.

D'après cette enquête*, qui visait à mesurer la popularité et la notoriété de 19 ministres, moins d'un tiers d'entre eux sont connus par la majorité des sondés. Il faut dire qu'ils sont nombreux (30 en comptant les secrétaires d'Etat et le Premier ministre) et qu'Emmanuel Macron a choisi plusieurs "novices" de la politique. Une petite révision s'impose donc, avec ce quiz.

* Sondage réalisé les 8 et 9 novembre 2017 auprès d'un échantillon représentatif (méthode des quotas) de la population française de 999 Français âgés de 18 ans et plus, parmi lesquels 207 sympathisants de gauche, 119 sympathisants En Marche, 135 sympathisants de droite hors FN et 175 du FN.