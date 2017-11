Nicolas Sarkozy «parrain» politique d'Emmanuel Macron, selon Carla Bruni

Le Président Emmanuel Macron(à droite) serre la main à Nicolas Sarkozy, ancien Président le 27 mai 2017. — Francois Mori/AP/SIPA

On savait qu’Emmanuel et Brigitte Macron avaient reçu le couple Sarkozy à dîner en juillet dernier. Et que Nicolas Sarkozy a de l’estime pour la volonté du président actuel de réformer le pays, même s’il le trouve « déconnecté », notamment de « la France qui perd ». Selon Carla Bruni, qui se livre dans une interview au Corriere della Sera, son mari est en quelque sort « le parrain » d’Emmanuel Macron.

« Le nouveau gouvernement et le nouveau président sont proches de mon mari, ils lui demandent des conseils comme on le fait à des parrains », déclare la chanteuse, ex-première dame, âgée de 49 ans.

Pas de liaison avec Trump

Carla Bruno en profite pour démentir une prétendue relation avec le président américain Donald Trump : « Ce qui est amusant c’est qu’il ne s’est pas seulement inventé une relation avec moi, mais aussi avec Madonna ou Kim Basinger ».

Ancien mannequin vedette, affirme également n’avoir jamais subi de harcèlement sexuel lors de ses années passées sur les podiums. « Je n’ai jamais été harcelée et je n’ai jamais rien vu de tel concernant les autres (mannequins) : la mode était un milieu plutôt asexuée », assure la chanteuse, qui a défilé pendant dix pour les plus grands couturiers.