Gouvernement: Qui est sur un siège éjectable à l'approche du remaniement?

Christophe Castaner devrait céder son poste de porte-parole du gouvernement, difficilement cumulable avec ses futures fonctions de délégué national du parti présidentiel.

Un remaniement devrait avoir lieu pour le remplacer.

D'autres ministres pourraient-ils être écartés à l'occasion de ce remaniement ?

Un faux suspense. La prochaine arrivée de Christophe Castaner à la tête de La République en marche devrait déclencher un remaniement. Sera-t-il « d’une ampleur très limitée », comme le disent plusieurs sources gouvernementales ? Après les élections législatives, l’Elysée avait annoncé un remaniement purement « technique » mais le casting exécutif avait finalement été chamboulé, d’où la multiplication ces derniers jours des rumeurs sur d’éventuels entrants et sortants du casting gouvernemental.

Griveaux, favori pour le porte-parolat du gouvernement

Christophe Castaner, seul candidat au poste de délégué national de LREM, dont l’élection aura lieu le 18 novembre prochain, devrait céder sa place au porte-parolat du gouvernement. Pour le remplacer, Benjamin Griveaux, porte-parole d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle et désormais secrétaire d’Etat à l’Economie, fait figure de favori. « Ce sera lui, bien sûr », affirme un proche du président de la République, sous couvert d’anonymat. Selon Le Parisien, le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin aurait été pressenti pour ce poste, mais il aurait fait savoir à Matignon qu’il n’est pas intéressé.

Quant à « Casta », il pourrait rester au gouvernement, en conservant sa casquette de secrétaire d’Etat chargé des relations avec le Parlement. « Il sera peut-être même ministre », croit savoir cette même source. Selon des sources citées par Le Figaro, le député LREM de Paris Hugues Renson, le ministre Jacques Mézard (Cohésion des territoires) ou la ministre auprès du ministre de l’Intérieur Jacqueline Gourault pourraient récupérer son secrétariat d’Etat.

No comment de l’Elysée

Le remplacement du porte-parole du gouvernement sera-t-il l’occasion pour Emmanuel Macron de procéder à d’autres changements ? « C’est trop tôt, le président a dit qu’il évaluerait les ministres au bout de six mois. Je ne le vois pas faire ça avant la fin du budget », croit savoir notre source.

Du côté de l’Elysée, no comment, le président étant « très attentif à ce qu’on n’alimente pas la machine à buzz ou à name-dropping ». Malgré cela, les spéculations vont bon train.

Plusieurs ministres peineraient à convaincre Macron

Le Parisien rapporte que les ministres régaliens Gérard Collomb (Intérieur) et Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères) sont jugés respectivement « fatigué » et « inexistant » par un proche du chef de l’Etat. Mais ces deux poids lourds du gouvernement seraient à l’abri d’un remaniement selon un proche du président interrogé par 20 Minutes. Davantage que Brune Poirson, Jacques Mézard et Stéphane Travert, qui auraient déçu le président à leur poste selon Le Parisien.

De nouveaux secrétariats d’Etat pourraient-ils être créés, alors qu’Emmanuel Macron avait promis en campagne un gouvernement resserré (il compte actuellement 30 membres) ? Si c’était le cas, quelques députés de la majorité présidentielle font figure de potentiels entrants au gouvernement selon Le Parisien, dont Amélie de Montchalin, Gabriel Attal ou Sacha Houlié, qui se sont fait remarquer à l’Assemblée et sur les plateaux télé.