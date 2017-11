Commémoration des attentats du 13 novembre: Emmanuel Macron se rendra sur tous les lieux

Le président de la répoublique — ludovic MARIN / AFP

Le Bataclan, les terrasses des 10e et 11e arrondissements de Paris, le parvis du Stade de France… Emmanuel Macron se rendra ce lundi sur chaque lieu touché par des attaques au soir du 13 novembre 2015. Il rendra ainsi hommage aux 130 morts et plus de 350 blessés, a indiqué ce mardi l’Elysée.

Le chef de l’Etat respectera une minute de silence successivement au Stade de France à Saint-Denis, puis sur les lieux des restaurants et cafés touchés par l’attaque, avant la salle de spectacle du Bataclan à Paris, où 90 personnes avaient perdu la vie.

François Hollande sera-t-il présent ?

Ce recueillement, organisé par la mairie et les familles des victimes, « sera sobre, sans prise de parole, comme l’an dernier », a indiqué la même source.

Selon RTL, l’ex-président François Hollande pourrait y participer, une information que n’a pas encore confirmée l’Elysée. Aucune prise de parole ou de discours d’hommage ne sont prévus. Le quinquennat du président socialiste avait été fortement marqué par ces attaques revendiquées par l’organisation Etat islamique.