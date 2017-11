En visite en Syrie, Thierry Mariani vante la «propreté» des rues de Damas par rapport à Paris

Thierry Mariani (UMP) lors d'une conférence de presse organisé par l'association Dialogue Franco-Russe à Moscou, le 11 septembre. — VASILY MAXIMOV / AFP

On savait que Thierry Mariani, l’ex-député des Français de l’étranger, appréciait beaucoup la Syrie. L’ancien élu des Républicains, qui a déjà rencontré Bachar al-Assad à plusieurs reprises, s’est une nouvelle fois rendu dans le pays il y a quelques jours.

En mode touriste, il a déambulé ce vendredi dans les rues de Damas et n’a pas hésité à vanter la « propreté » et la sécurité des rues de la capitale syrienne. « Syrie. Promenade nocturne, en toute sécurité, dans les rues de Damas… Finalement bien plus propres que nos rues de Paris en fin de journée ! », a posté sur Twitter Thierry Mariani.

#Syrie. Promenade nocturne,en toute sécurité,dans les rues de #Damas...finalement bien plus propres que nos rues de Paris en fin de journée! pic.twitter.com/dOT3gru80d — Thierry MARIANI ن (@ThierryMARIANI) November 3, 2017

« Si vous cherchez une définition à l’indécence, la voilà dans toute sa crasse »

Ce tweet de l’ancien député des Français de l’étranger a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. « Si vous cherchez une définition à l’indécence, la voilà dans toute sa crasse », a notamment commenté le sénateur socialiste David Assouline.

Si vous cherchez une définition à l’indécence, la voilà dans toute sa crasse https://t.co/r9K6SNdLeJ — David Assouline (@dassouline) November 4, 2017

Thierry Mariani a également partagé sur Twitter les photos de cette promenade « magique », « une nuit de pleine lune », dans les rues de la capitale syrienne, appréciant « l’odeur des épices, les couleurs, la chaleur, le sourire des commerçants », le tout « malgré plus de 6 ans de guerre ».