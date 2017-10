VIDEO.Le maire LR de Saint-Etienne choqué des «propos inadmissibles» de Wauquiez sur les «quartiers perdus de la France»

Laurent Wauquiez, candidat à la président LR, invité du «Grand jury» de RTL-Le Figaro-LCI, le 29 octobre 2017. — RTL/SIPA

Laurent Wauquiez scandalise dans son propre camp. Dans un communiqué, Gaël Perdriau, maire LR de Saint-Etienne, s’est dit « profondément choqué » d’entendre Laurent Wauquiez reprendre, lors du « Grand Jury » RTL-LCI-Le Figaro, « les propos de Marine Le Pen sur la théorie du "grand remplacement" , en affirmant que c’est une réalité et qu’il suffit pour s’en convaincre de se rendre dans les "quartiers perdus de la République", en donnant l’exemple de Saint-Etienne et de Firminy ».

Selon cette théorie qui circule dans les milieux d’extrême droite, les Français pourraient bientôt être évincés démographiquement par des peuples non européens

(vidéo à regarder à partir de la 36ème minute)

Profondément choqué par les propos de LW hier sur @RTLFrance

qui meurtrissent l'âme des Stéphanois. Ma réaction : https://t.co/L2BnTcBjsV pic.twitter.com/4qxntL0Gi9 — Gaël Perdriau (@PerdriauGael) October 30, 2017

Le maire LR appelle Wauquiez à « se ressaisir »

« Je ne peux pas accepter cette assimilation hâtive, reposant sur une théorie identitaire, subitement élevée au rang de réalité révélée, qui en fait le seul facteur explicatif des difficultés de certains quartiers de nos villes », ajoute l’élu.

Selon lui, ces théories constituent « le véritable socle idéologique de l’extrême droite et de ses alliés comme Nicolas Dupont-Aignan ». « Est-ce là le projet de société que défend Laurent Wauquiez et qu’il souhaite voir porté par notre famille politique d’ici à 2022 ? », interroge-t-il.

>> A lire aussi : Commémoration de Mai 68 ? Wauquiez préférerait qu'on fête Austerlitz ou Valmy

Rappelant que ces propos font « suite à ceux présentant les chômeurs comme des profiteurs de la vie », Gaël Perdriau invite le président d’Auvergne Rhône Alpes, candidat à la présidence de LR, à « se ressaisir » car ces déclarations « meurtrissent profondément l’âme des Stéphanois engagés pour créer une nouvelle dynamique économique, sociale et culturelle ». "S’il ne revient pas sur ses propos, dans ces conditions je ne peux le soutenir pour la présidence de notre parti. Cette élection devient une pantalonnade. Je suis inquiet pour l’avenir de LR » a-t-il conclu.

Wauquiez soutenu par les élus LR de la Loire

Lundi soir, dans un communiqué conjoint, quatorze élus LR de la Loire proches de Laurent Wauquiez se sont désolidarisés du texte du maire stéphanois, le qualifiant de « profondément choquant et incompréhensible ». Ces élus, parmi lesquels figurent des maires du département, des conseillers régionaux et des membres de la majorité municipale de droite de Saint-Etienne, évoquent une « attaque violente et injustifiée » en appelant son auteur à « reprendre son sang-froid et à arrêter les caricatures ».

« Laurent Wauquiez a le courage de dire la vérité et Gaël Perdriau le sait parfaitement (…) À présent, nous avons basculé dans un autre système qui tend petit à petit vers le communautarisme. Dire cela, ce n’est pas le grand remplacement culturel, c’est juste une réalité. La réalité de ce que nous constatons aujourd’hui en France, à Saint-Etienne comme ailleurs, avec des quartiers perdus », écrivent-ils encore.