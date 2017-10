Les infos immanquables du jour: «Beau garçon», croix polémique et plan étudiants

Lucas Pouille à l'entraînement avant la demi-finale de Coupe Davis France-Croatie, le 15 septembre 2016. — Darko Bandic/AP/SIPA

Les températures baissent, il fait nuit (trop) tôt depuis dimanche, gare au blues de l’automne. Mais heureusement, vous pourrez toujours compter sur les immanquables. Que vous soyez à Ploërmel ou à Cucuron, voici votre shoot d’actu du jour.

L’article le plus lu du jour : La piste de l’enlèvement privilégiée dans l’enquête sur la joggeuse disparue en Haute-Saône

« Nous privilégions la piste de l’enlèvement et de la séquestration. » Deux jours après la disparition de la joggeuse Alexia Daval samedi matin en Haute-Saône, c’est ce qu’a déclaré le procureur de la République de Vesoul. Une battue et des plongées menées par les autorités et les habitants dimanche n’ont rien donné. Sortie courir le long de la Saône en direction de Mantoche, cette habitante de Gray-la-Ville âgée de 29 ans (aux cheveux mi-longs et d’une taille d’1,70m) n’a plus donné signe de vie depuis. Ce soir, selon une source proche de l’enquête, u n corps découvert lundi près du lieu de sa disparition.

L’article le plus partagé du jour : Des nouveaux tarifs pour certaines consultations médicales à partir du 1er novembre

Première visite d’une jeune fille chez le médecin pour sa contraception, mise en place d’un traitement pour une maladie grave : de nouvelles consultations dites « complexes » ou « très complexes », pour lesquelles certains patients devront avancer 46 et 60 euros, verront le jour ce mercredi. On fait le point dans cet article.

Le gouvernement a présenté son « plan étudiants ». Le Premier ministre Edouard Philippe, le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer et la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal en ont expliqué les grandes lignes lors d’une conférence de presse à Paris. Voici comment l’exécutif compte modifier l’accès à l’université, les conditions de vie des étudiants et l’orientation des lycéens.

Le reportage du jour :A Ploërmel, pas question de toucher à la statue de Jean-Paul II

D’ordinaire très calme, la place Jean-Paul II à Ploërmel (Morbihan) est devenue depuis quelques jours un véritable lieu de pèlerinage. Le smartphone à la main, de nombreux touristes sont venus immortaliser la désormais célèbre statue à l’effigie de l’ancien pape polonais. Cette soudaine notoriété du monument remonte à mercredi. On vous raconte tout ça par ici.

>> A lire aussi: #MontreTaCroix, le hashtag contre le retrait d’un signe religieux en Bretagne

Ça nous avait frappé lors du dernier Roland-Garros, et on en avait d’ailleurs fait un article. Lucas Pouille, 23 ans, n’est pas seulement l’étendard de la relève du tennis français, il est aussi un mec cool. Tout le monde apprécie le « gentil Lucas », le public comme les autres joueurs, mais l’adjectif n’est pas forcément perçu comme un compliment quand on veut ferrailler avec les tueurs du top 10 mondial. Ça, en tout cas, c’est pour l’impression extérieure. Alors que débute le Masters 1000 de Bercy, on lui a demandé ce qu’il en pensait.