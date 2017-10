Trop d'absents, les pro-Macron restent chez Les Républicains en attendant un nouveau bureau politique

Le Premier ministre Edouard Philippe, le 20 octobre 2017 à Bordeaux — UGO AMEZ/SIPA

Un acte manqué ? Le bureau du parti Les Républicains, qui se tenait ce mardi soir, a entériné la décision d’exclure cinq personnalités pro-Macron du mouvement. Mais il y avait trop d’absents, et faute de quorum atteint, la tenue d’un nouveau bureau politique est nécessaire pour confirmer les évictions. En attendant la tenue de cette haute instance du parti, les ministres Edouard Philippe, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu et les députés Thierry Solère et Franck Riester, tous Macron-compatibles, restent donc provisoirement chez Les Républicains.

Selon un communiqué de la direction du parti, « les membres présents du Bureau politique se sont prononcés en majorité en faveur de l’exclusion » de quatre d’entre eux -les ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, les députés « Constructifs » Franck Riester et Thierry Solère- et « a pris acte du départ d’Edouard Philippe », le Premier ministre ayant été le seul des cinq à ne pas avoir été entendu par la commission chargée de les auditionner.

Depuis l’été, la question des personnalités pro-Macron du parti Les Républicains empoisonne la vie du mouvement qui ne semble pas arriver à s’en séparer. Soucieux de « respecter les statuts » de LR, son secrétaire général Bernard Accoyer avait nommé, lors d’un précédent BP, le 11 juillet, une commission ad hoc (formée des députés Patrick Ollier et Jean Leonetti) chargée de recevoir les personnalités visées et leur donner l’opportunité de « s’expliquer ». Jean Leonetti avait rencontré séparément Franck Riester et Thierry Solère la semaine dernière. La « réunion fut cordiale » selon le premier, « de grande qualité » selon le second, mais chacun a campé sur ses positions.

