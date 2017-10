Main aux fesses: Jean Lassalle n'a «aucune mémoire, ni du moment, ni du lieu, ni du geste»

Jean Lassalle, le 23 avril 2017. — IROZ GAIZKA / AFP

Jean Lassalle est accusé par une ex-attachée parlementaire de lui avoir mis «une main aux fesses».

Le député s’en défend sur RTL mais concède avoir parfois une attitude un peu «tactile».

Jean Lassalle se défend. Accusé par Julia Castanier, une ex-attachée parlementaire d’un député communiste, de lui avoir mis une « main aux fesses » quand elle avait 25 ans, le député des Pyrénées-Atlantiques rappelle ce mardi matin sur RTL qu’il ne fait l’objet d’aucune plainte pour harcèlement. « Je n’ai jamais fait » ce genre de geste, a-t-il également assuré.

« Je n’ai aucune mémoire, ni du moment, ni du lieu, ni du geste », a-t-il expliqué au sujet de l’accusation de Julia Castanier. « Depuis quelques nuits, je me réveille la bouche pleine de bile. J’ai toussé à m’arracher les poumons pendant deux heures et demie. Je me voyais la main sur ma mère, sur ma sœur, sur ma fille… Ça, ce n’est pas moi. Ça me révolte, ça me fait remonter la bile », a ajouté l’ancien candidat à l’élection présidentielle.

J avais 25 ans et j étais attachée parlementaire. En allant vers l'hémicycle, @jeanlassalle m a mis une main aux fesses. #balancetonporc — Julia Castanier (@JuliaCastanier) October 15, 2017

« Je respecte profondément les femmes »

Jean Lassalle a concédé avoir une attitude « tactile » a tenu à s’excuser. « J’ai une tendance tactile et j’ai senti de la frustration chez les hommes et les femmes, je m’excuse. Je veux présenter des excuses à celles et ceux que j’ai pu offenser. » Il ajoute néanmoins qu’il ne faut pas être « naïf, il y a autre chose dans cette affaire ».

Il s’était déjà expliqué sur ces accusations la semaine dernière dans les colonnes du journal Sud-Ouest. « Je ne connais pas cette dame. Je ne me souviens pas de cet épisode. Je suis quelqu’un de truculent, de tactile, mais je sais faire la différence entre une main sur un bras que je reconnais poser aussi bien sur les hommes que sur les femmes et une main au cul, je m’en souviendrais ! On m’a déjà traité de macho pour des propos un peu alertes, mais je respecte profondément les femmes et les hommes. »