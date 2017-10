Travail détaché: Les transporteurs routiers français «sacrifiés» selon leurs syndicats

Pour Emmanuel Macron, la directive européenne sur le travail détaché, telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, est « une trahison de l'esprit européen dans ses fondamentaux ». — Kerstin Joensson/AP/SIPA

Une réforme en trompe-l’œil de la directive sur les travailleurs détachés ? Les transporteurs français ont été « sacrifiés » pour parvenir à un accord « historiquement scandaleux » sur le travail détaché en Europe, ont vivement réagi ce mardi leurs représentants, à rebours de la communication rassurante du gouvernement.

Pour obtenir un compromis au sein de l’Union Européenne, la France a accepté d’exclure le transport routier de la directive révisée sur le travail détaché. Le texte actuel continuera de s’appliquer jusqu’à la révision du « paquet mobilité », une directive européenne dédiée à la profession.

« Ce n’est pas acceptable », les routiers restent « les salariés low-cost de l’Europe », a réagi Patrick Blaise de la CFDT-Route, premier syndicat en France.

Les conducteurs français resteront « les travailleurs pauvres du marché français »

Pour Fabrice Michaud de la CGT-Transports, c’est « une sorte de bombe à retardement que le gouvernement a signée » car l’accord « va accentuer le dumping social, c’est un très mauvais signal pour l’ensemble de la profession ».

Les pays de Visegrad (Pologne, Hongrie, Républiques tchèque et Slovaque), mais aussi l’Espagne et le Portugal qui ont obtenu gain de cause, « vont être encore plus arc-boutés sur leurs positions » lors de la négociation du paquet mobilité, a ajouté Jérôme Vérité ( CGT).

« On va vers une catastrophe », rajoute enfin Patrice Clos (FO). D’après lui, les conducteurs français resteront « les travailleurs pauvres du marché français » car ils « continueront à être "dumpés" allègrement » par des chauffeurs étrangers, moins cher.